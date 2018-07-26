В Вологодской области остаются незакрытыми две госгарантии, выданные частным фирмам

В Вологодской области продолжают действовать две госгарантии, выданные областным правительством на проекты частных фирм. Об этом журналистам рассказала начальник департамента финансов Вологодской области Валентина Артамонова.

- Сегодня только две госгарантии в объеме государственного долга, объем по гарантиям составляет 120 млн рублей, это очень небольшая сумма, перед двумя банками. Первый банк – «Россельхозбанк», по предприятию «Абиогрупп», сумма гарантии рассрочена на 10 лет, срок погашения этой гарантии – в 2027 году. Вторая гарантия – перед банком «ВТБ» по предприятию «Финансовый партнер – консультант», данному предприятию была выдана государственная гарантия в связи со строительством детского сада в Вашкинском муниципальном районе. Данное предприятие стабильно работает, стабильно гасит перед банком задолженность по кредиту, и в текущем году объем задолженности перед банком составил 5 млн рублей, - рассказала Валентина Артамонова.

Она также подчеркнула, что «Финансовый партнер – консультант» планирует в 2018 году выплатить банку оставшуюся сумму, и тогда останется только одна госгарантия – для «Абиогрупп».

«Абиогрупп» - шекснинское предприятие по переработке биоотходов. Госгарантия по обеспечению обязательств перед Россельхозбанком в сумме 170 млн. рублей (основной долг – 145 млн. рублей, проценты – 25 млн. рублей) была предоставлена ему правительством Вологодской области в 2010 году. «Абиогрупп» строило завод по переработке биологических отходов в индустриальном парке «Шексна». Срок гарантии первоначально был до 1 марта 2016 года. В июне 2017 года он был продлен депутатами законодательного собрания до 21 апреля 2027 года. Newsvo подробно писал о том, как принималось это решение, его одобрили не все депутаты. У некоторых из них вызвала вопросы стоимость залогового имущества, которое предоставлено предприятием.

ООО «Финансовый партнер – Консультант» получило госгарантию в 2011 году, срок ее действия истекает 31 января 2019 года. Через субподрядчика – ОАО «СКДМ» - фирма завершила строительство детского сада «Радуга» на улице Полевой, 14 в селе Липин Бор в 2012 году. На сайте дошкольного учреждения говорится, что здание садика было построено по быстровозводимым технологиям, а затем ООО «Финансовый партнер - Консультант» передал его в аренду управлению образования Вашкинского муниципального района. По всей видимости, такая форма взаимодействия была выбрана потому, что здание садика находится в залоге у банка, пока не будет выплачен кредит.

Гендиректор ООО «Финансовый партнер – Консультант» - Надежда Кудрявцева, учредитель - Анна Леонова.

Справка

На момент выдачи госгарантии «Абиогрупп» именовалось ЗАО «НПО Северный стандарт», а крупным акционером предприятия был Павел Бритвин, сын экс-начальника департамента сельского хозяйства Вологодской области Тамары Бритвиной, известной своими покупками недвижимости за рубежом.

В качестве обеспечения регрессных обязательств ЗАО "Абиогрупп" предложило 57 земельных участков, расположенных в Раменском сельсовете Шекснинского района в кадастровом квартале 35:23:0201039". Эти участки в равных долях принадлежали Павлу Леонидовичу Бритвину и гражданину Грузии Важе Акакиевичу Бухиашвили. В 2017 году гендиректором АО "Абиогрупп" числился Ираклий Важаевич Бухиашвили. Сейчас, согласно данным сайта rusprofile.ru, гендиректор снова сменился - 12 марта 2018г. им стал Ираклий Владимирович Родоная, у которого есть общий бизнес с зятем Вячеслава Позгалева - Василием Соловьевым:

Ираклий Владимирович Родоная:

- с 12 марта 2018г. гендиректор АО "Абиогрупп" (раньше гендиректором был Ираклий Важаевич Бухиашвили)

- гендиректор ООО "Чагнар" (учредители - Важа Акакиевич Бухиашвили и Виктор Васильевич Грачев (ред. – экс-начальник департамента лесного комплекса, скончался 9 июля 2018 года).

- гендиректор ООО "Абио Ленинград" (учредитель - Ираклий Важаевич Бухиашвили)

- учредитель ООО «Ррв-Реклама (второй учредитель и гендиректор – Василий Леонидович Соловьев, зять Вячеслава Позгалева)