Череповецкие футболисты обыграли костромичей, а Вологда уступила Кирову

26.07.2018 [Спорт]

Накануне в восьмом туре Первенства Межрегиональной федерации футбола "Золотое кольцо" футбольный клуб "Череповец" обыграл команду "Кострома" со счетом 3:0. По голу в составе "желто-черных" забили лучший бомбардир третьей лиги Антон Балашов, для которого этот гол стал десятым, Андрей Опанасюк и Герман Фольк.

Вологодские "4 сада" на своем поле принимали лидера чемпионата - кировский "Факел". Наша команда уступила со счетом 0:1.

После восьми сыгранных матчей череповчане занимают второе место, имея 17 очков, и в следующем туре сыграют против молодежной команды ярославского "Шинника". Игра пройдет 1 августа. У вологжан на один сыгранный матч меньше, в следующем туре "4 сада" примут ФК "Кострома".

Тэги: Футбол
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