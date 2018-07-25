Семеро детей утонули в водоемах Вологодской области с начала года

33 человека утонули в водоемах Вологодской области с начала года. Такие данные были озвучены сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая прошла в региональном управлении МЧС.

Происшествия с гибелью людей на воде были зафиксированы в Вологодском, Кичменгско-Городецком, Сокольском, Усть-Кубинском, Вытегорском, Чагодощенском, Череповецком, Белозерском, Кирилловском, Тарногском районах. Специалисты также отмечают увеличение количества погибших на воде детей: если в прошлом году за такой же промежуток времени утонули всего двое детей, то в этом – уже семь.

Начальник ГУ МЧС по Вологодской области Василий Балчугов отметил, что, в основном, причиной гибели людей становилось купание в необорудованных для этого местах, а также нарушение правил техники безопасности при рыбной ловле.

- Необходимо проводить работу по оборудованию пляжей в районах. Во многих ситуациях трагедия произошла в том числе из-за того, что в муниципалитетах не было ни одного специально подготовленного места для купания, - заключил замгубернатора Вологодской области Виталий Рябишин.

На заседании КЧС также обсудили подготовку образовательных учреждений региона к новому учебному году. По состоянию на 25 июля, приняты только 37% от общего количества школ, детсадов и учреждений допобразования. При этом, как сообщалось ранее, в 13 районах Вологодской области до сих пор даже не заключены контракты на проведение ремонтных работ.