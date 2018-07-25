В Шексне владелец особняка незаконно захватил часть берега

В Шексне владелец домов на Причальной, 12 незаконно захватил часть берега реки и установил там гаражи. Нарушения требований водоохранного законодательства подтвердила районная прокуратура.

- В частности, собственником земельного участка, расположенного по адресу: п. Шексна, ул. Причальная, д. 12, вопреки правоустанавливающим документам установлен забор на водной поверхности, который ограничивает доступ к водоему. Кроме того, установлено размещение гаражей на берегу реки в границах водоохранной зоны, - сообщает областная прокуратура.

23 июля прокуратура Шекснинского района направила материалы проверки Череповецкому межрайонному природоохранному прокурору для принятия мер прокурорского реагирования.

В кадастровой карте по адресу Причальная, 12 зарегистрированы три дома. Первый – одноэтажный жилой площадью 66, 7 кв.м., второй – двухэтажный гостевой дом площадью 159.4 кв.м. (поставлен на кадастровый учет, согласно данным ЕГРН, 1 сентября 2014 года), третий – двухэтажный жилой дом площадью 354.4 кв.м. (построен в 2010 году). Здесь же в 2004 году был зарегистрирован земельный участок 1826 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства.