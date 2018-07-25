В Череповецком районе третий день ищут убежавшего породистого козла

В Череповецком районе жители нескольких деревень ищут убежавшего породистого козла по кличке Кай. Инцидент произошел утром 23 июля в деревне Блиново: животное выломало дверь сарая и вырвалось на волю, пишет официальный сайт Череповца.

«У нас свое хозяйство, разводим коз. Чтобы получить потомство, взяли в аренду козла. Он породистый, большой, статный, красивый, рога витые такие. Весит около 70 килограммов, цвет серо-коричневый. Вечером он у нас стоял на привязи, а потом чуть подсорвался, мы его загнали в сарай. Утром начали своих коз выпускать, козел это почуял и разнес дверь!.. Кай стартанул прямо в поле, козы врассыпную. Мы его звали: «Кай, Кай!», а он голову вперед и унесся. Мы за ним и бегом, и на машине, но трава высокая — не нашли. Мы в шоке, те люди, что дали козла в аренду, тоже», — рассказывает владелица фермы Виктория Рудакова.