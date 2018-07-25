120 млн рублей задолжали жители Вологды по транспортному налогу

25.07.2018 [Экономика]

В Вологде владельцы автомобилей задолжали по транспортному налогу более 120 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Через службу судебных приставов в данный момент взыскивается 80,7 млн рублей, более 53 млн рублей из этой суммы задолжали владельцы большегрузов и автомобилей мощностью свыше 150 лошадиных сил. Наиболее эффективным способом возврата неуплаченных налогов считается арест транспорта. Совместные рейды в Вологде проводятся регулярно. 

«За полгода проведено 16 рейдов, наложено 185 арестов на сумму более 52 млн рублей, из них 106 транспортных средств на сумму 29 млн рублей арестовано в пользу бюджета, 31 транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Также списки должников отрабатываются по конкретным адресам», – рассказала заместитель старшего судебного пристава городского отдела судебных приставов № 1 Анна Волкова. 

Предполагается, что основные средства в счет уплаты транспортного налога поступят в казну к декабрю 2018 года. Налог возвращается в виде субсидии из дорожного фонда области. Деньги должны направляться на ремонт и строительство дорог.

В целом по итогам первого полугодия бюджет Вологды по доходам исполнен на 47 %, объем поступлений составил 1,4 млрд рублей. Это превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 9 %.

«Перевыполнен план по налоговым доходам, прирост составил более 5 %. Более 45 % поступлений обеспечены за счет налога на доходы физических лиц, прирост – 12,4 %. Хорошая динамика в целом по налогу на совокупный доход. Основная часть имущественных налогов поступит к 1 декабря – в объеме бюджета они составят 12%. Позитивная динамика наметилась по легализации серых заработных плат – план выполнен почти наполовину.
Сокращена задолженность по налоговым платежам в областной бюджет», – пояснил заместитель мэра Вологды, начальник департамента финансов Сергей Бурков.

Тэги: налоги
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