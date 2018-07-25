Птицефабрика «Шекснинский бройлер» на 50% ограничила использование газа из-за долгов

25.07.2018 [Экономика]

Птицефабрика «Шекснинский бройлер» в два раза ограничила потребление газа из-за долгов перед поставщиком топлива. Напомним, задолженность за поставленный газ у ООО «Паритет Вятка», которое арендует мощности предприятия, составляет 128 млн рублей.

В начале июля газовики уведомили руководство птицефабрики письмом о возможном ограничении подачи газа 25 июля 2018 года.

- Поскольку долг фирма так и не погасила, сегодня они самостоятельно ограничили потребление газа на 50% и перевели себя на альтернативный источник энергии в виде мазута, - сообщили Newsvo в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Вологда».

Напомним, долги за газ птицефабркиа копит уже не первый год. Так, по состоянию на 9 октября 2017 года просроченная задолженность ООО «Паритет Вятка» перед газовиками составляла 111,339 млн рублей.

«Шексниский бройлер» был объявлен банкротом в конце августа 2017 года, сейчас птицефабрикой управляет ООО «Паритет Вятка».

ООО «Паритет Вятка» принадлежит ООО «Паритет», которое, как писали в 2016 году "Ведомости", является владельцем «Вологодской птицы» и «Шекснинского бройлера».  Собственники ООО «Паритет» - ООО «Фобос» (51%) и ООО «Деметра». Владельцы «Фобоса», по данным ЕГРЮЛ, – Хизир Атакуев (49%) и Марина Сечина (51%), чье имя и ИНН полностью совпадают с именем и ИНН бывшей супруги президента «Роснефти» Игоря Сечина.

Тэги: птицефабрики, газ, долги
Сюжет: Банкротство агрохолдинга "ОГО"
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