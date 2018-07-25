Пять тысяч мальков стерляди выпустили в реку Шексну в Кирилловском районе

В Кирилловском районе в реку Шексну выпустили пять тысяч мальков стерляди, сообщает пресс-служба областного правительства. Раньше здесь существовала популяция стерляди, но на рубеже XIX-XX веков из-за деятельности человека она исчезла

Мальков для экологической акции предоставило рыбоводное хозяйство области, специализирующееся на выращивании осетровых видов рыб в Кадуйском районе.

Выпуск стерляди в Шексну проводится в рамках компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам организациями, которые проводили строительство берегоукрепительных сооружений, делали капитальный ремонт шлюзовой системы Северо - Двинского водного пути и участка автодороги Вологда - Тихвин в пределах Вологодской области.

«Строительные организации компенсируют этот ущерб - вкладывают деньги в данные экологические акции. Рыбоводческие предприятия разводят мальков, и мы, с учетом мнения ученых, выпускаем рыбу в водоемы. Особенность этой акции в том, что в реку Шексну мы выпускаем мальков стерляди впервые, - рассказал замгубернатора Вологодской области Михаил Глазков. - На протяжении последних 4-х лет Правительство Вологодской области совместно с Росрыболовством, с Государственным научно-исследовательским институтом озерного и речного рыбного Хозяйства Им. Л. С. Берга, Департаментом сельского хозяйства занимается восстановлением водных биоресурсов, запуском в естественную водную среду ценных видов рыб. За прошедшие годы было выпущено более 15 млн мальков, личинок различных пород рыб – это нельма, щука, сазан, сиг, стерлядь. Уверен, что работы по восстановлению исчезнувшей ценной рыбы на водных объектах Вологодской области будут продолжены».

За последние 4 года в Сухону, Мологу и Вагу всего было выпущено более 670 тысяч мальков стерляди.