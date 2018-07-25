Вологдастат: средняя зарплата в Вологодской области превысила 35 тысяч рублей

Средняя зарплата в Вологодской области в мае 2018 года составила 35 221 рубля, сообщает Вологдастат. При этом за год эта сумма выросла на 10,5%, а по сравнению с апрельскими данными – на 5,1%.

Самые высокие зарплаты, согласно статистике, в регионе у вологжан, работающих в сфере производства химических веществ (65 013 рублей в месяц), а также у металлургов (64 543 рубля). В среднем по 52 265 рубля в месяц получают работники сухопутного и трубопроводного транспорта. 48 812 рубля в месяц составляет средняя зарплата в сфере финансов и страхования.

Работники сельского хозяйства в месяц получают 29 121 рубль, строители –29 267 рублей, а те, кто занимаются производством одежды – 10 937 рублей (это самая низкая зарплата в регионе). Низкие зарплаты также у занятых в производстве текстильных (11 545 рублей) и кожаных изделий (10 769 рублей).

Среднемесячная зарплата в сфере образования в Вологодской области, как сообщает Вологдастат, составляет 30 986 рублей, в здравоохранении - 34 339 рублей.