Восемь классов в детсаду «Букваренок» в Вологде отдадут дошкольникам

25.07.2018 [Общество]

Детский сад № 109 «Букваренок» с нового учебного года полностью переориентируется на воспитание дошкольников. До этого года там обучались младшие школьники, с сентября они перейдут в новую школу на улице Северной.

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, в детском саду теперь будут обучаться 240 детей. Сейчас там идет первый этап ремонта.

- Ремонтные работы идут изнутри и снаружи двухэтажного здания детского сада. Восемь классов, где раньше обучались школьники, будут переоборудованы под группы. Там частично заменят окна, выполнят косметический ремонт, также специалисты оборудуют санитарные комнаты. Ремонтными работами занимается «Учсервис», качество исполнения контролирует Градостроительный центр Вологды, - сообщили в администрации города.

Возле детского сада сейчас строят веранды, всего их будет восемь, предусмотрены средства на спил деревьев. Параллельно с ремонтом идет закупка мебели и сантехнического оборудования. Все работы необходимо завершить до 15 августа.

Это первый этап ремонта с объемом финансирования из городского бюджета 6 млн рублей. Полностью завершить ремонт детсада городские власти рассчитывают в течение трех лет.

«Несмотря на то, что ремонт будет проходить в три этапа, к 1 сентября здесь будут созданы все условия для полноценного развития и воспитания детей. Также поручил обследовать бассейн и определить, что требуется для обеспечения его дальнейшей работы. Он пользовался спросом у ребят, которые посещали начальную школу. Ходом работ в целом удовлетворен. Нет оснований сомневаться, что все поставленные задачи будут выполнены к началу учебного сезона», – сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В следующем году планируется отремонтировать кровлю и фасад здания, благоустроить территорию, заасфальтировать дорожки. На третьем этапе завершится замена окон, будет обновлен бассейн.

Тэги: школы, детсады
Фото пресс-службы администрации Вологды
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