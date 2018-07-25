В Устье суд обязал водителя нелегального такси получить разрешение на работу
Сокольский районный суд обязал жителя села Устье прекратить незаконные перевозки пассажиров. Мужчина за деньги возил местных жителей в Вологду.
- Проведенной проверкой установлено, что житель села Устье, не имея регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, без специального разрешения осуществляет перевозки пассажиров по маршруту Устье – Вологда, - сообщает прокуратура Вологодской области.
Известно, что ранее мужчина уже неоднократно привлекался к административной ответственности, но продолжал нарушать закон.
В итоге прокуратурой района в Сокольский районный суд был направлен иск с требованием обязать нелегального таксиста получить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Суд требования прокуратуры удовлетворил. До получения разрешения мужчина обязан также прекратить деятельность по перевозке.