Митинги против повышения пенсионного возраста пройдут в девяти районах Вологодской области

24.07.2018 [Общество]

В Вологодской области продолжаются митинги против повышения пенсионного возраста. Кроме Вологды (там акции намечены на 26 и 28 июля) и Череповца (25 июля), они запланированы еще как минимум в девяти райцентрах.

Так, сегодня митинг против пенсионной реформы в 18 часов начнется в селе Шуйское Междуреченского района. В других районах акции пройдут позже:

- 27 июля в 12:00 - Великий Устюг пл.Ленина

- 26 июля в 18:00 - г. Белозерск ( на центральной площади)

- 27 июля в 17.00 - Кадуй площадь у Дома культуры

- 28 июля в 12ч. Кириллов Площадь у В.И. Ленина.

- 28 июля в 11:00 - Вытегра у ККЗ "Волго-Балт"

-30 июля в 18:00 - Грязовец Центральная площадь города.

- 31 июля в 16:00 Сокол. Площадь музыкальной школы.

Как нам рассказали в Вологодском отделении КПРФ, митинги также пройдут в Верховажье и Чагоде. Даты проведения станут известны позже.

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Тэги: пенсионная реформа, митинги
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