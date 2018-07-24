В Вологде изменят схему движения транспорта на Окружном шоссе

24.07.2018 [Общество]

В Вологде изменится схема движения транспорта на Окружном шоссе рядом с торговым центром «Лента», сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в сторону Пошехонского шоссе от гипермаркета «Лента» можно будет ехать по двум полосам, одну выделят для движения в обратном направлении. Новую разметку нанесут в ближайшие дни.

- От Пошехонского шоссе в сторону ул. Возрождения до «Ленты» будет выделена одна полоса, после торгового центра – две. В обратном направлении – в сторону кольца – до гипермаркета движение будет организовано по одной полосе, после – по двум. Для удобства автомобилистов установят знаки движения по полосам рядом с выездом из гипермаркета, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас при движении в сторону кольца на Пошехонском шоссе для поворота налево в сторону гипермаркета водителям приходится пересекать две полосы встречного движения.

«Изменения необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность движения на данном участке. При этом автомобилистам нужно быть внимательными при съезде с кольца на Пошехонском шоссе. После изменений движение будет идти только по одной полосе. Планируем начать наносить разметку в ближайшее время. Работы будут идти, когда поток транспорта менее интенсивный», – рассказал главный специалист отдела транспорта департамента городского хозяйства Сергей Мартынов.

Новая разметка поможет также разгрузить поток транспорта в сторону Пошехонского шоссе. Кроме того, данные изменения позволят сделать движение на участке от Пошехонского шоссе до ул. Возрождения более безопасным.

Тэги: автомобили, дорожное движение
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