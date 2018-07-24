За череповецкую "Северсталь" будет играть Иван Лекомцев

Хоккейный клуб "Северсталь" подписал контракт с Иваном Лекомцевым. Соглашение с опытным защитником рассчитано на один сезон. Иван уже играл в системе череповецкого клуба, выступая за фарм-клуб "Северстали" — "Ижсталь". Минувший сезон он провел в ханты-мансийской "Югре" и ярославском "Локомотиве", где суммарно набрал 13 очков.

А игрок "Северстали" Даниил Вовченко вызван в Олимпийскую сборную России по хоккею. В составе команды Вовченко проведет предсезонный сбор, а также примет участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open, где соперниками Олимпийской сборной России будут казанский "Ак Барс", ярославский "Локомотив", ХК "Сочи", СКА и китайский "Куньлунь Ред Стар". Игры пройдут 3 по 8 августа, сообщает пресс-служба череповецкого коллектива.