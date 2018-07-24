Ведущие ТОП 10 Вологда протестировали популярные места для селфи

«МегаФон» и ведущие ТОП 10 Вологда протестировали популярные городские места на «селфигеничность», а также проверили, с какой скоростью там можно выкладывать фото в социальные сети.

С тех пор как в смартфонах появились фронтальные камеры, в русский словарь прочно вошло слово «селфи». Хорошая камера в смартфоне, вдохновение и необычный фон – пожалуй, в этом секрет отличного автопортрета. «МегаФон», мобильным интернетом которого пользуются сотни тысяч жителей области, совместно с ведущими ТОП 10 Вологда протестировал места для селфи и скорости 4G-интернета.

В проекте приняли участие Олег Бушман, Алена Симакова, Александр Соколов, Жанна Левашова и Михаил Полторихо.

Самым высоким по скорости доступа среди выбранных нашими героями «селфигеничных» мест стала площадь Революции, куда отправился Михаил Полторихо. Скорость интернета там составила 62 Мбит/с. Михаил сделал селфи со скамейкой влюбленных неподалеку от нее.

На втором месте – селфи со знаком «Я люблю Вологду», где запечатлел себя Олег Бушман; средняя скорость в этом районе составила 56 Мбит/с.

Не отстает по популярности и скорости мобильного интернета и стена с граффити, посвященным городу (Торговая площадь), где также сфотографировался Олег. Скорость интернета и там составила 56 Мбит/с.

Алена Симакова стала автором селфи с «Мельницей счастья» (ул. Сергея Орлова), которая расположилась на третьем месте. Интернет там разгонялся до 52 Мбит/с. Волшебная мельница предсказывает, что вас ожидает в ближайшем будущем. Так во время селфи мельница предсказала Алене «счастье».

Четвертое место заняло «Золотое дерево» (комплекс «Вологодская слобода» на Пречистенской набережной), куда отправилась Жанна Левашова. Здесь скорость интернета была 46 Мбит/с. «Золотое дерево» пророчит процветание, именно поэтому Жанна не забыла повязать на него зеленую ленточку.

Алена Симакова не удержалась и сделала селфи с памятником букве «О» (ул. Сергея Орлова), который характеризует стилистику и особенности речи в нашем регионе. Здесь мобильный интернет показал скорость в 36 Мбит/с. И за это в нашем проекте памятнику – пятое место.



По традиции мы хотели остановиться на пяти самых «быстрых» местах для селфи, но арт-объект «Ажурное сердце» в парке «Кремлевский сад», где побывал Александр Соколов, показал очень близкие результаты – поэтому пришлось составить ТОП-6. Итак, шестое место и более 34 Мбит/с – у символического сердца, установленного в Вологде совсем недавно, в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. Этот новый арт-объект уже очень полюбился молодоженам.

Конечно, красивые селфи при наличии вкуса и фантазии можно делать где угодно. Поэтому каждый может составить собственный «хит-парад» таких мест.

Все измерения проводились через мобильное приложение SpeedTest, которое может скачать любой пользователь смартфона.