Во время митинга против пенсионной реформы в Вологде решили провести фестиваль православной культуры

24.07.2018 [Общество]

Сегодня администрация Вологды разолсала в СМИ пресс-релиз о фестивале православной культуры. Отмечается, что в Вологде он пройдет впервые.

Он состоится 28 июля на Кремлевской площади. Напомним, в этот же день в 12.00 возле памятника Ленину в аллее на проспекте Победы начнется митинг против повышения пенсионного возраста.

За час до начала митинга, в 11.00, в центре Вологды будет организован крестный ход. А с 11.30 до 16 часов для участников православного фестиваля пройдут мастер-классы.

- На сцене выступят духовой оркестр «Классик-модерн бэнд», творческие коллективы центра «Забота», участники областного конкурса «Созвездие талантов Вологодчины». У стен Вологодского кремля откроется православная ярмарка, а представители турфирм и Вологодской епархии расскажут о религиозных турах, - сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Добавим, что 28 июля в православном календаре - День крещения Руси.

Тэги: православие, митинги, церковь
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