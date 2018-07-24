Междуреченской ЦРБ выделят 5 млн рублей на ремонт помещений и закупку оборудования

В ближайшие два года Междуреченская центральная районная больница получит 5 млн рублей на покупку оборудования и ремонт помещений. Об этом во время визита в муниципалитет заявил глава региона Олег Кувшинников.

В своей структуре ЦРБ имеет поликлинику, Туровецкую участковую больницу и восемь фельдершско-акушерских пунктов, в том числе открытый в этом году опорный Старосельский ФАП.

К медучреждению прикреплены более 5,5 тысяч человек, в том числе более тысячи детей. Стационар ЦРБ насчитывает 33 койки, в поликлинике ведется прием по 13 специальностям. Также в учреждении работают службы лучевой, ультразвуковой, функциональной и лабораторной диагностики.

Как рассказала главный врач ЦРБ Ольга Воротилова, главная проблема – это недостаточная укомплектованность профессиональными медицинскими кадрами. В этой связи глава региона напомнил ей о новой программе привлечения профильных специалистов на село, которая предполагает единовременные выплаты в размере 1,5 млн рублей не только врачам, но и фельдшерам, а также ежемесячные доплаты отдельным категориям специалистов.