Междуреченской ЦРБ выделят 5 млн рублей на ремонт помещений и закупку оборудования

24.07.2018 [Общество]

В ближайшие два года Междуреченская центральная районная больница получит 5 млн рублей на покупку оборудования и ремонт помещений. Об этом во время визита в муниципалитет заявил глава региона Олег Кувшинников.

В своей структуре ЦРБ имеет поликлинику, Туровецкую участковую больницу и восемь фельдершско-акушерских пунктов, в том числе открытый в этом году опорный Старосельский ФАП.

К медучреждению прикреплены более 5,5 тысяч человек, в том числе более тысячи детей. Стационар ЦРБ насчитывает 33 койки, в поликлинике ведется прием по 13 специальностям. Также в учреждении работают службы лучевой, ультразвуковой, функциональной и лабораторной диагностики.

Как рассказала главный врач ЦРБ Ольга Воротилова, главная проблема – это недостаточная укомплектованность профессиональными медицинскими кадрами. В этой связи глава региона напомнил ей о новой программе привлечения профильных специалистов на село, которая предполагает единовременные выплаты в размере 1,5 млн рублей не только врачам, но и фельдшерам, а также ежемесячные доплаты отдельным категориям специалистов.

«Мы понимаем, что самое главное – это не стены и оборудование, самое главное – это люди. Поэтому необходимо проводить агитационную работу среди школьников, чтобы ежегодно все больше выпускников поступало в медицинские вузы и впоследствии возвращалось сюда уже в статусе врачей. Со своей стороны мы окажем молодым специалистам всю необходимую поддержку, - пообещал губернатор. - До 2020 года будет создан еще один новый опорный ФАП в Ботановском сельском поселении, который будет укомплектован специалистами и санитарным автомобилем. Тем самым мы значительно повысим уровень доступности медицинской помощи в районе».

Тэги: здравоохранение, ЦРБ, кадры
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