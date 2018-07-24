В Междуреченском районе на месте старого здания администрации построили храм

В селе Шуйское Междуреченского района снесли старое здание администрации, а на его месте построили храм. Новую церковь Святой Троицы на Сухоне освятили в минувшие выходные.

- До 2015 года на месте, где выстроен новый храм, располагалось старое здание администрации Междуреченского района. По просьбе верующих муниципальные власти снесли ветхое строение и выделили земельный участок на Сухонской набережной под возведение православной церкви, - сообщает сайт Вологодской митрополии.

Храм был построен на пожертвования жителей и бизнеса: 7 сентября 2015 года в деревне Поповское был зарегистрирован Благотворительный фонд "Возрождение храма святой Троицы село Шуйское Вологодской области". Фонд осуществлял задачи сбора средств, инвестирования и руководства строительством. Согласно данным сайтов list-org.com и zachestnyibiznes.ru, за 2015 год прибыль фонда составила 4.981 млн рублей. Данные о прибыли за 2016 и 2017 год отсутствуют.

Предпринимателей, оказавших финансовую помощь, а также руководителя фонда Валерия Фокина наградили церковными медалями.

Валерий Фокин является также одним из учредителей православного прихода Никольского храма в деревне Дарьино Одинцовского района Московской области.