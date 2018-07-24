В Междуреченском районе на месте старого здания администрации построили храм

24.07.2018 [Общество]
В Междуреченском районе на месте старого здания администрации построили храм

В селе Шуйское Междуреченского района снесли старое здание администрации, а на его месте построили храм. Новую церковь Святой Троицы на Сухоне освятили в минувшие выходные.

- До 2015 года на месте, где выстроен новый храм, располагалось старое здание администрации Междуреченского района. По просьбе верующих муниципальные власти снесли ветхое строение и выделили земельный участок на Сухонской набережной под возведение православной церкви, - сообщает сайт Вологодской митрополии.

Храм был построен на пожертвования жителей и бизнеса: 7 сентября 2015 года в деревне Поповское был зарегистрирован Благотворительный фонд "Возрождение храма святой Троицы село Шуйское Вологодской области". Фонд осуществлял задачи сбора средств, инвестирования и руководства строительством. Согласно данным сайтов list-org.com и zachestnyibiznes.ru, за 2015 год прибыль фонда составила 4.981 млн рублей. Данные о прибыли за 2016 и 2017 год отсутствуют.

Предпринимателей, оказавших финансовую помощь, а также руководителя фонда Валерия Фокина наградили церковными медалями.

Валерий Фокин является также одним из учредителей православного прихода Никольского храма в деревне Дарьино Одинцовского района Московской области.

Тэги: церковь
Фото: vologda-mitropolia.ru
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Я не хочу умирать»: вологжанка больше месяца не может получить направление на удаление опухоли
Заммэра Вологды Антон Мусихин арестован
В Москве задержан первый зампредседателя правления банка «Северный кредит»
В Вологде арестованы Игорь Ивонин и Алексей Осокин
«Наши деньги просто забрали себе»: в Вологде прошел митинг санитарок
21 июля в Вологде выйдут на митинг санитарки больниц, которым уменьшили зарплаты
Семь этажей вместо трех: "Морозко" разморозило в Вологде незаконную стройку?
В Вологде банкротится музыкант Скрэтч
С 5 октября от Вологды до Москвы начнет курсировать скорый поезд
Рыбный склад на городском рынке в Вологде загорелся из-за короткого замыкания
23.07.2018 [Общество]

«Наши деньги просто забрали себе»: в Вологде прошел митинг санитарок

9830
0
23.07.2018 [Общество]

Первый зампредседателя правления банка «Северный кредит» Антон Сохрин отпущен под домашний арест

2874
1
23.07.2018 [Обзор Прессы]

10 минут в классе воспитательной работы

1296
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Митинги против повышения пенсионного возраста пройдут в девяти районах Вологодской области
В Вологде изменят схему движения транспорта на Окружном шоссе
За череповецкую "Северсталь" будет играть Иван Лекомцев
Ведущие ТОП 10 Вологда протестировали популярные места для селфи
Во время митинга против пенсионной реформы в Вологде решили провести фестиваль православной культуры
Междуреченской ЦРБ выделят 5 млн рублей на ремонт помещений и закупку оборудования
В Междуреченском районе на месте старого здания администрации построили храм
 
24.07.2018 [Общество]

В Вологде впервые рассмотрено в суде дело о жестоком обращении с животным

876
0
24.07.2018 [БлогоVO]

Убийственные самовары Великого Устюга...

245
0
24.07.2018 [Обзор Прессы]

Катя-живодерка. Улыбчивая школьница на камеру убила топором котенка (18+)

758
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика