На присоединение домов обманутых дольщиков в Алексино к сетям выделено 19 миллионов рублей

На техническое присоединение домов обманутых дольщиков в Вологодском районе выделено 19 миллионов рублей. Речь идет о недостроенных домах в Алексино.

К техническому присоединению относится проведение сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Между тем, дольщики боятся, что эти деньги не будут освоены, так как строительство домов еще не завершено.

«Это областная субсидия на технологическое подключение. Мы сегодня утвердили свою долю софинансирования на представительном собрании. Это вопрос с подключением уже необходимо запускать, так как вопрос технологического подключения - процедура достаточно длительная административная, поэтому синхронизируем все поручения, которые давал губернатор», - пояснил Newsvo глава Вологодского района Сергей Жестянников, заверив, что дольщикам опасаться нечего.

Напомним, для дома на Радужной, 4 уже найдены инвесторы, которые завершат строительство. Это ООО "Атлант" Сергея Демиденко и ООО "Восток-строй" Вячеслава Югова, они достраивают разные секции дома. Добавим, что Сергей Демиденко - один из учредителей "Движения вместе".

Сергей Жестянников считает, что достройка дома и вопрос подключения должны быть решены параллельно, чтобы не затягивать процесс сдачи жилья.