Сокольский районный суд незаконно освободил из колонии организатора наркопритона из Череповца

24.07.2018 [Происшествия]

В Вологодской области прокуратура добилась отмены незаконного постановления суда об условно-досрочном освобождении организатора наркопритона.

34-летний ранее судимый череповчанин в 2016 году был признан виновным в содержании наркопритона и других преступлениях, за совершение которых осужден к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

- Отбыв более половины срока наказания, осужденный обратился в Сокольский районный суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении, которое суд удовлетворил и освободил преступника от дальнейшего отбывания наказания на неотбытый срок 1 год 9 месяцев 21 день, - сообщает Вологодская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона.

Вместе с тем, по закону, осужденному за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, условно-досрочное освобождение может быть применено только по отбытии не менее ¾ срока наказания, назначенного по приговору суда.

По иску прокуратуры Вологодский областной суд постановление Сокольского районного суда Вологодской области отменил и в удовлетворении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении отказал.

Сейчас организатор наркопритона продолжает отбывать назначенное судом наказание.

Тэги: нарушения, колонии, суд
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