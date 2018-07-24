Госдума приняла закон о повышении НДС с 18 до 20%

24 июля Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Законопроект инициирован правительством, изменения вступают в силу с 1 января 2019 года.

Минфин рассчитывает, что эта мера обеспечит федеральному бюджету дополнительные 633,5 млрд руб. в 2019 г., в 2020 и 2021 гг. – 678 млрд и 728 млрд руб. соответственно.

Льготы по НДС при этом сохраняются. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10% для товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Нулевые ставки НДС действуют для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.

Инициативу о повышении НДС в Госдуме поддержала только фракция «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против.