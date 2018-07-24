Госдума приняла закон о повышении НДС с 18 до 20%
24 июля Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Законопроект инициирован правительством, изменения вступают в силу с 1 января 2019 года.
Минфин рассчитывает, что эта мера обеспечит федеральному бюджету дополнительные 633,5 млрд руб. в 2019 г., в 2020 и 2021 гг. – 678 млрд и 728 млрд руб. соответственно.
Льготы по НДС при этом сохраняются. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10% для товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Нулевые ставки НДС действуют для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.
Инициативу о повышении НДС в Госдуме поддержала только фракция «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против.
- Компенсировать бизнесу рост фискальной нагрузки правительство намерено ускоренным возмещением НДС экспортерам, а также снижением порога для ускоренного возврата НДС до 2 млрд руб. (сейчас воспользоваться им могут лишь компании с налогами не менее 7 млрд руб. за три года) и сокращением срока камеральных налоговых проверок.
Повышение НДС замедлит экономический рост с 1,9% в 2018 г. до 1,4% в 2019 г. (а ко II кварталу 2019 г. темпы могут упасть ниже 1%), рост инвестиций снизится с 3,5 до 3,1%, а реальных зарплат – с 6,3 до 1%, прогнозирует Минэкономразвития. Затем правительственные меры вместе с повышением пенсионного возраста должны ускорить экономику – до 2% в 2020 г. и 3,1% в 2021 г., а инвестиции в 2020 г. вырастут на 7,6%. В период 2021–2024 гг. рост ВВП должен превысить 3%, - пишут "Ведомости".