Фестиваль «Музыкальная экспедиция» стартует в Вологодской области 25 июля

C 25 июля по 3 августа в Вологодской области пройдет фестиваль «Музыкальная экспедиция». На открытых площадках в Вологде, Череповце, а также Кириллове, Тотьме, Никольске и Великом Устюге выступят известные музыканты со всего мира.

Маршрут «Музыкальной экспедиции – 2018» в Вологодской области традиционно связан с памятниками истории и архитектуры. Концерты состоятся в Консисторском дворике кремля в Вологде (25 июля), в Кирилловском музее-заповеднике (26 июля), на берегу Сухоны в Тотьме (27 июля), в городском парке Никольска (28 июля), во внутреннем дворе администрации города в Великом Устюге (29 июля). Музыканты выступят в усадьбе Хвалевское, располагаемой в селе Борисово-Судское Бабаевского района (1 августа). Изюминкой фестиваля станет проведение одного из концертов на территории цеха «Северстали», где и завершится фестиваль (3 августа). Большинство концертов проводится с бесплатным посещением для публики.

- Необычность проекта в том, что цикл концертов выдающихся музыкантов исполнителей классической музыки проводится на открытом воздухе на импровизированных концертных площадках, позволяющих охватить и приобщить к высокому искусству как можно большее количество людей, - сообщает Вологодская областная филармония.

В рамках проекта выступят: художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России, виолончелист Борис Андрианов, лауреаты международных конкурсов – Дмитрий Илларионов (гитара), Сергей Догадин (скрипка), Николай Сивчук (баян), Александр Забабуркин (виолончель), Андрей Усов (альт). В концерте-открытии фестиваля примут участие джазовые музыканты Михаил Иванов (фортепиано) и Андрей Иванов (контрабас), Денис Швытов (саксофон), Полина Орбах (вокал), Марфа Горыня (ударные). В усадьбе Хвалевское жители и гости области смогут услышать всемирно известного вибрафониста Андрея Пушкарёва, в исполнении которого прозвучат джазовые импровизации на произведения И.С. Баха.

Билеты на концерт в Кириллове (цена - 200 рублей) можно приобрести в Казанской башне музея-заповедника, на остальные концерты вход свободный. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте областной филармонии.

Напомним, проект «Музыкальная экспедиция» зародился во Владимирской области в 2014 году по инициативе известного российского виолончелиста, заслуженного артиста России Бориса Андрианова как своеобразное путешествие по интереснейшим местам Владимирской земли, как неделя высокой музыки на нескольких специально возведенных концертных площадках. В 2015 году фестиваль-путешественник расширил свои границы и проводился не только во Владимирской области, но и в Санкт-Петербурге.

В июле 2017 года проект впервые был реализован в Вологодской области.