Ремонт теплотрассы на улице Герцена в Вологде завершат к 16 сентября

Горячее водоснабжение в центральном районе Вологды обещают возобновить к 1 августа, для этого на улице Герцена монтируют временную тепловую сеть.

Сейчас там прокладывают новую теплотрассу. Реконструкцию магистральных тепловых сетей проводят специалисты ТГК-2.

- Она будет выполнена по более высоким технологиям: трубы под проезжей частью укладывают в специальные лотки, это значительно повысит их безопасность. В случае прорыва трассы не произойдет размыва проезжей части и соответственно не будет провалов. Вся вода, которая прорвется наружу, останется в лотках и уйдет в дренажную систему. Рабочим будет значительно легче устранить аварию. Гарантийный срок новой трассы – 25 лет, - сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Параллельно с монтажом труб идет перенос коммуникаций, которые проходят на пути котлованов – это линии связи, газо- и водопровода, ливневые канализации.

Часть ремонта продлится до 31 августа. Тогда же произойдет переход на стандартную схему подачи воды. С 1 сентября рабочие приступят к благоустройству улицы: восстановлению дорожного покрытия, нанесению разметки и прочее. Полностью ремонт завершится 16 сентября, сообщает пресс-служба администрации Вологды.