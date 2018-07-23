Новым председателем комитета информационных технологий Вологодской области стала Ирина Просвирякова

23.07.2018 [Политика]
Новым председателем комитета информационных технологий Вологодской области стала Ирина Просвирякова

Новым председателем комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области стала Ирина Просвирякова. Руководителя представил на оперативном совещании в региональном правительстве Олег Кувшинников.

Ирина Вячеславовна работает в отрасли информационных технологий с 1995 года. С 2002 года она перешла работать в департамент финансов региона, а в 2008 году – в комитет (ранее департамент) информационных технологий и телекоммуникаций. Осенью 2017 года стала руководить Центром информационных технологий.

О том, что предыдущий руководитель комитета, Андрей Никуличев, покинул этот пост по собственному желанию, стало известно неделю назад, 16 июля.

Тэги: правительство области
Фото пресс-службы губернатора Вологодской области
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