Каменный мост в Вологде после ремонта выложат булыжником

На Каменном мосту в рамках работ по капитальному ремонту полностью сняли асфальтное покрытие. Рабочие расчищают булыжник, который лежал на мосту под слоем асфальта. После реставрации мост снова вымостят камнями.

Уже разобраны кирпичные стены с двух сторон моста, демонтирована для реконструкции кованая ограда. Такие перила ограждали мост с конца XVIII века.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, к открытию отреставрированного памятника архитектуры создадут экспозицию, которая расскажет обо всех этапах восстановительных работ. В нее войдут и интересные фотоснимки и элементы исторических материалов.

«Так как объект исторический, то могут быть найдены интересные артефакты. Огромная просьба уже сейчас начать организовывать выставку находок, которые были найдены при восстановлении моста. Там же можно показать и кирпич, который лежал в основании, и булыжник, который раньше составлял мостовую», – заметил мэр Сергей Воропанов.

Напомним, что из-за ремонта Каменный мост закрыли для пешеходов до 1 ноября. Работы выполняет московская фирма «Коэнергия». Стоимость контракта составляет порядка 21 млн рублей.