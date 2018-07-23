Саксофонист Игорь Бутман выступит в Вологде на фестивале «Блюз на веранде»

В Вологде 23 июля стартует Международный фестиваль джаза, блюза и этно-музыки «Блюз на веранде». С 23 по 27 июля его площадками станут Консисторский дворик Вологодского кремля, летняя сцена «Дома актера», а также летний дворик ресторана «Белладжио», всего состоится 10 концертов.

- Хедлайнерами фестиваля станут звезды мирового уровня джазовой и блюзовой сцены - Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, один из лучших джазовых вокалистов мира Джей Ди Уолтер (JD Walter) (США), живая легенда жанра «буги-вуги-блюз» пианист Кенни Вейн (Kenny Wayne) (США), блестящая вокалистка, одна из лучших представителей современной этнической музыки в России Тина Кузнецова, группа «Leonid & Friends» - коллектив, признанный лучшими в мире исполнителями каверов группы Чикаго, - сообщают организаторы.

Все дни фестиваля в сквере у Соборной горки с 12 до 15 часов будут проходить мероприятия «Блюза на веранде». Так, 24 июля там будет работать детская развлекательная площадка «Беби-джаз», 25 июля пройдет форум молодых исполнителей «Живое звучание» и мастер-классы для музыкантов и всех желающих, а 26 июля там состоятся мастер-классы для начинающих музыкантов по различным направлениям и продвижению себя как бренда.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться в его официальной группе в соцсети.