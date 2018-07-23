25 километров дороги Илейкино-Шуйское в Междуреченском районе обещают отремонтировать до 1 октября

25 километров дороги Илейкино-Шуйское в Междуреченском районе будут отремонтированы до 1 октября. Об этом заявил 21 июля губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время рабочего визита в район.

Илейкино-Шуйское - это магистраль длиной более 60 км, которая связывает районный центр с федеральной трассой М8 и столицей региона.

Напомним, в 2017 году правительство Вологодской области заключило соглашение с ООО «Газпром Инвест» по ремонту дорог, разрушаемых техникой при строительстве газопроводов. Реализация мероприятий рассчитана на 2017 – 2019 годы. Согласно документам, инвестиции в укреплении дорог Вологодской области до 2019 года составят более 760 млн рублей.

В июне 2017 года председатель заксобрания Андрей Луценко сказал жителям, что на ремонт дороги Илейкино – Шуйское планируется направить около 148 миллионов рублей. Сейчас названа сумма на 28 млн рублей больше:

«Из этой суммы почти четверть - 176 миллионов рублей - направлено на ремонт дороги Илейкино – Шуйское на участке до Святогорья, дороги до деревни Гаврилково и подъезда к поселку Туровец. До 1 октября эти деньги будут освоены в полном объеме. Всего за счет выделяемых средств будет отремонтировано более 25 километров. До конца года необходимо провести ямочный ремонт от Святогорья до Шуйского, а в следующем году мы выделим еще 15 миллионов рублей на ремонт этого участка методом карт», - заверил Олег Кувшинников.

Как рассказал глава администрации района Сергей Киселев, таких комплексных и масштабных ремонтных работ на дороге не проводилось с момента ее запуска в эксплуатацию в 1987 году.