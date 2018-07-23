Житель Вологды продавал поддельные диагностические карты техосмотра автомобилей
В Вологде задержали мужчину, который продавал поддельные диагностические карты техосмотра: машины, на которых были оформлены документы, в действительности обследование не проходили.
- Установлено, что 38-летний житель Вологды за денежное вознаграждение на территории города представил покупателю копию диагностической карты с внесением сведений о ней в единую автоматизированную информационную систему без фактического прохождения транспортным средством технического осмотра, - сообщает прокуратура Вологодской области.
Следователи установили более двадцати фактов продажи поддельных диагностических карт.
- Оказание таких услуг не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения и иных лиц, а выдача диагностических карт является неправомерной, - отмечают в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача официального документа, удостоверяющего соответствие указанных услуг требованиям безопасности). Устанавливаются все обстоятельства преступлений, а также круг причастных к ним лиц.
В феврале прошлого года областное УМВД сообщало об аналогичном случае выдачи фиктивных техосмотров.