В реках Вологодской области найдены тела трех утонувших мужчин

В субботу в Череповецком, Кичменгско-Городецком и Вытегорском районах были найдны трое утонувших вологжан.

В Череповецком районе мужчина утонул на реке Ягорба.

- В 16:20 нам позвонили очевидцы и сказали, что в районе седьмого причала мужчина переплыл реку, потом стал возвращаться обратно. Нырнул и пропал под водой. Спасатели выехали на место и достали погибшего со дна реки Ягорба. К моменту приезда спасателей очевидцев на месте происшествия не было. Была местная детвора, она и показала, где приблизительно плавал мужчина. Дети рассказали, что сначала он был на берегу с двумя женщинами и ребенком. Позже они ушли, а мужчина пошел купаться. Полицейские, прибывшие на место происшествия, опросили жителей близлежащей улицы Дачной, но оказалось, что никто утонувшего не знает. Уже потом стало известно, что он 1974 года рождения и был прописан на улице Остинская. Это совершенно в другой стороне. Здесь, видимо, он отдыхал на дачах. По предварительной версии, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения,- рассказал директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.