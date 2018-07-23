В реках Вологодской области найдены тела трех утонувших мужчин

23.07.2018 [Происшествия]

В субботу в Череповецком, Кичменгско-Городецком и Вытегорском районах были найдны трое утонувших вологжан.

В Череповецком районе мужчина утонул на реке Ягорба.

- В 16:20 нам позвонили очевидцы и сказали, что в районе седьмого причала мужчина переплыл реку, потом стал возвращаться обратно. Нырнул и пропал под водой. Спасатели выехали на место и достали погибшего со дна реки Ягорба. К моменту приезда спасателей очевидцев на месте происшествия не было. Была местная детвора, она и показала, где приблизительно плавал мужчина. Дети рассказали, что сначала он был на берегу с двумя женщинами и ребенком. Позже они ушли, а мужчина пошел купаться. Полицейские, прибывшие на место происшествия, опросили жителей близлежащей улицы Дачной, но оказалось, что никто утонувшего не знает. Уже потом стало известно, что он 1974 года рождения и был прописан на улице Остинская. Это совершенно в другой стороне. Здесь, видимо, он отдыхал на дачах. По предварительной версии, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения,- рассказал директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.

В реке Кичменге в Кичменгском Городке нашли труп мужчины, который пропал еще 20 июля. Известно, что погибшему 41 год.

- Еще одного утонувшего обнаружили на 883 километре Волого-Балтийского канала в Вытегре. Личность погибшего предстоит установить,- прокомментировали в УМЧС по Вологодской области.

Тэги: утонул
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Я не хочу умирать»: вологжанка больше месяца не может получить направление на удаление опухоли
Заммэра Вологды Антон Мусихин арестован
В Москве задержан первый зампредседателя правления банка «Северный кредит»
В Вологде арестованы Игорь Ивонин и Алексей Осокин
По делу о хищении денег при строительстве развязки на Залинейной в Вологде опрошены три человека
21 июля в Вологде выйдут на митинг санитарки больниц, которым уменьшили зарплаты
Житель Вологды вышел на одиночный пикет против пенсионной реформы
Семь этажей вместо трех: "Морозко" разморозило в Вологде незаконную стройку?
В Вологде банкротится музыкант Скрэтч
С 5 октября от Вологды до Москвы начнет курсировать скорый поезд
23.07.2018 [Общество]

Новую школу в Череповце обещают сдать в конце марта 2019 года

299
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Новым председателем комитета информационных технологий Вологодской области стала Ирина Просвирякова
Каменный мост в Вологде после ремонта выложат булыжником
Саксофонист Игорь Бутман выступит в Вологде на фестивале «Блюз на веранде»
25 километров дороги Илейкино-Шуйское в Междуреченском районе обещают отремонтировать до 1 октября
Житель Вологды продавал поддельные диагностические карты техосмотра автомобилей
В реках Вологодской области найдены тела трех утонувших мужчин
«Наши деньги просто забрали себе»: в Вологде прошел митинг санитарок
 
20.07.2018 [Общество]

«Я не хочу умирать»: вологжанка больше месяца не может получить направление на удаление опухоли

48817
0
23.07.2018 [БлогоVO]

О причинах моего ухода из клира Красноярской епархии и сложении священного сана

228
0
23.07.2018 [Обзор Прессы]

Как Кремль будет реагировать на жалобы в соцсетях

57
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика