«Наши деньги просто забрали себе»: в Вологде прошел митинг санитарок

В Вологде 21 июля на площади Федулова прошел митинг санитарок. Женщин перевели в уборщицы, сохранив при этом обязанности санитарок. Но их зарплата уменьшилась.

«Начальство нас не слышит. Говорят, что как они хотят, так и будет. Санитарки им не нужны», - говорят вологжанки. «Мы все в крови, работаем с биологическими жидкостями, сутками выполняем функции санитарок, а получаем как уборщицы».

На митинг пришли около 15 работниц Вологодского областного роддома, поликлики № 1 и других медучреждений, которые рассказали о своих проблемах. По их словам, большинство просто побоялись прийти на площадь Федулова - страшно потерять работу.

«Я должна помочь акушерке переложить женщину на кровать, если ей плохо, принести судно, принести тару для сбора биологических жидкостей, мы также периодически спрашиваем, как себя чувствует пациентка, работаем с опасными растворами и опасными отходами. И мы уборщицы», - рассказывает одна из организаторов митинга Ирина Петрушина.

В уборщиц санитарок в Вологодской области начали переводить еще в 2017 году. В итоге зарплата у этой категории медицинского персонала стала чуть больше прожиточного минимума.

«Нам, конечно, оставили 0,25% от ставки санитарки. Это получается, одну ставку санитарки раскидали на четверых в отделении, чтобы прикрыть нашу работу. Начальство это объясняет профстандартами. Было обещано поднять нам квалификацию, но пока нас никто не переучивает, квалификацию нам никто не поднимает», - продолжают медработники.

Вопрос о переквалификации встал, когда женщины стали протестовать.

«Они нам пообещали, что с 1 сентября они нас отправят на учебу в медучилище вологодское, но учить они будут не на санитарок, а на младших медсестер. Потому что главный врач Ваньков наш сказал, что санитарки ему не нужны». «Все боятся увольнения. У всех семьи, у всех кредиты, всем нужна зарплата. Надеялись на повышение нам зарплаты, все обрадовались, что, наконец-то, нам стали выплачивать с декабря. Но платили только три месяца. Последняя зарплата была 29 тысяч, а потом все убрали. Потом сказали, что это были премии, и перевели в уборщицы».

Условия при переводе с одной должности на другую, по словам медработниц, были поставлены четкие – либо ты переходишь, либо ты увольняешься.

«Люди просто растерялись. И написали практически все заявления о переводе, потом не отозвали это заявление, но мы об этом не знали, что можно отозвать заявление. Потом мы стали все это в интернете читать. Мы не сразу поняли, что нас попросту обманули. Наши деньги просто забрали себе. И это все происходит с молчаливого согласия министерства здравоохранения. Мы обращались здесь в департамент, в прокуратуру, к депутату Васильеву, в трудовую инспекцию, к Димони обращались, отовсюду одна и та же отписка. Все уходит в департамент здравоохранения и оттуда нам отвечают – все на усмотрение работодателя. Под его личную ответственность».

Участники митинга надеются, что их услышит общественность.

«Проводимая властями реформа здравоохранения – антинародная. Она противоречит основному закону конституции РФ. Это реформа оптимизации – результат чиновничьего произвола. При сокращении санитарок нарушается права не только пациентов, условия лицензирования медицинского учреждения, но и статьи трудового кодекса. Поэтому мы требуем исполнения майских указов резидента Российской федерации о повышении заработной платы младшему медицинскому персоналу на 100%, как он обещал. Восстановить в должности санитарок или в противном случае можно сократить, с таким руководством работать невозможно. Но сократить нас согласно трудовому законодательству», - зачитала резолюцию митинга Ольга Горголь.

Напомним, об аналогичной проблеме нам ранее рассказывали сотрудницы больницы в Белозерске и городской больницы №1 в Вологде. При этом и в горбольнице Вологды, и в больнице Белозерска нас заверили, что сотрудникам при переводе зарплату не снизили. Однако санитарки говорят, что стали получать меньше. А в Усть-Кубинском районе в 2017 году санитарке предложили должность... водителя «скорой помощи».

Вологодский областной суд признал незаконным перевод санитарок в уборщицы, произведенный администрацией Усть-Кубинской ЦРБ в 2017 году.