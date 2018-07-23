Ажурный элемент креста Софийского собора в Вологде упал вниз

23.07.2018 [Происшествия]

В Вологде ажурный «лепесток» центрального креста Софийского собора свалился вниз. Инцидент произошел в субботу днем и привлек внимание прохожих.

- Отвалилась и прогрохотала деталь от креста софийского собора. Теперь рядом с церквями можно и по голове получить.... – написал в соцсети очевидец с ником «Виталий Олегович».

В администрации Вологодского музея-заповедника сообщили, что деталь креста вернется на место через две недели.

- Упала декоративная деталь креста, видимо, раскрутилось крепление.  В прошлом году как раз кресты ремонтировали, но вот этот крест, который центральный и самый большой, ему в меньшей степени уделялось внимание, потому что у специалистов, которые его обследовали, не было никаких опасений, что что-то может случиться. Подрядчик уже вышел на связь, он выполнит эту работы по гарантии: деталь будет поправлена и возвращена на место, - рассказала Newsvo гендиректор музея-заповедника Юлия Евсеева.

Кроме того, по словам Юлии Евсеевой, в ближайшее время все ажурные элементы пяти крестов на Софийском соборе еще раз обследуют, чтобы исключить такие обрушения в будущем.

Тэги: крест, Софийский собор
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