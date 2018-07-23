В Череповецком районе открыли сомовую ферму
Сомовая ферма открылась в поселке Ирдоматка Череповецкого района. ООО «Аквакультура» вложило в производство 21 млн рублей и планирует производить более 100 тонн мраморного сома в год, сообщает пресс-служба областного правительства.
- Особенно важно, что это предприятие аквакультуры , которая на сегодняшний день так востребована и активно развивается в мире. Ежегодный прирост по отрасли составляет около 10 %. Мы должны соответствовать этим тенденциям еще и потому, что сегодня наш регион зависим от ввозимой из других регионов рыбы. Нам нужно наращивать и развивать собственное производство. Хорошо, что такие инвесторы появляются на территории региона. Предприятие рассматривает перспективы развития также на территории Белозерского и Вытегорского районов. Сейчас там выделяются участки под производство, - рассказал первый заместитель губернатора области, председатель правительства области Антон Кольцов.
Живая рыба будет производиться в бассейнах, что дает возможность контролировать процесс, начиная от качества используемой воды до содержания биологически активных веществ в кормах. Предприятие планирует наладить выпуск рыбоводного оборудования и реализовать для желающих начать свое дело, проект семейной рыботоварной фермы «под ключ».
Особое внимание уделили взаимодействию с региональными вузами. Студенты профильных образовательных программ смогут проходить практику на предприятии и осваивать для себя новую профессию рыбовода с последующим трудоустройством или созданием собственной фермы.
«В 2018 году впервые в Вологодской области заложено региональное субсидирование на развитие аквакультуры. Пока это сумма небольшая – около 30 млн рублей. Они будут направлены на субсидирование затрат на приобретение рыбопосадочного материала, оборудования, на строительство. Это отличная помощь инвесторам, которые планируют развивать дальше подобное производство или захотят открыть новое предприятие. Если субсидия будет востребована предприятиями, мы рассмотрим вопрос о дальнейшем наращивании этого объема - с 2019 года», - резюмировал Антон Кольцов.