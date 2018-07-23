В Череповецком районе открыли сомовую ферму

Сомовая ферма открылась в поселке Ирдоматка Череповецкого района. ООО «Аквакультура» вложило в производство 21 млн рублей и планирует производить более 100 тонн мраморного сома в год, сообщает пресс-служба областного правительства.

- Особенно важно, что это предприятие аквакультуры , которая на сегодняшний день так востребована и активно развивается в мире. Ежегодный прирост по отрасли составляет около 10 %. Мы должны соответствовать этим тенденциям еще и потому, что сегодня наш регион зависим от ввозимой из других регионов рыбы. Нам нужно наращивать и развивать собственное производство. Хорошо, что такие инвесторы появляются на территории региона. Предприятие рассматривает перспективы развития также на территории Белозерского и Вытегорского районов. Сейчас там выделяются участки под производство, - рассказал первый заместитель губернатора области, председатель правительства области Антон Кольцов.

Живая рыба будет производиться в бассейнах, что дает возможность контролировать процесс, начиная от качества используемой воды до содержания биологически активных веществ в кормах. Предприятие планирует наладить выпуск рыбоводного оборудования и реализовать для желающих начать свое дело, проект семейной рыботоварной фермы «под ключ».

Особое внимание уделили взаимодействию с региональными вузами. Студенты профильных образовательных программ смогут проходить практику на предприятии и осваивать для себя новую профессию рыбовода с последующим трудоустройством или созданием собственной фермы.