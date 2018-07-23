Череповчанка Елена Черняева завоевала две медали на Чемпионате России по легкой атлетике

С 19 по 22 июля в Казани прошел Чемпионат России по легкой атлетике, на котором разыгрывалось 38 комплектов медалей. В связи с дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики, эти соревнования стали главным стартом сезона для большинства отечественных спортсменов.

Череповчанка Елена Черняева завоевала две бронзовые медали на дистанциях 100 и 200 метров. На стометровке ее на несколько секунд опередили Кристина Сивкова и Кристина Хорошева, на 200-метровке - Кристина Хорошева и Анастасия Полищук.

Напомним, 10 дней назад Елена Черняева завоевала бронзу и серебро на Кубке России.