В Москве задержан первый зампредседателя правления банка «Северный кредит»

20 июля в Москве сотрудники УМВД задержали первого заместителя председателя банка «Северный кредит» Антона Сохрина. Как сообщает новостной сайт городской администрации «Вологда. РФ», его доставили в изолятор временного содержания.

По данным Newsvo, Антон Сохрин - зять заместителя губернатора Вологодской области Виктора Рябишина.

Напомним, в декабре 2017 года ЦБ отозвал у «Северного кредита» лицензию, а 29 декабря по факту хищения денег в банке было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В феврале Центробанк сообщал, что в капитале банка «Северный Кредит» не досчитались 5 млрд рублей. В начале марта "Северный кредит" был признан банкротом (вопрос о продлении или завершении процедуры конкурсного производства в отношении «Северного кредита» будет рассмотрен Арбитражным судом 19 февраля 2019 года). 27 апреля в Москве были задержаны начальник операционного отдела банка «Северный кредит» Елена Липкина, заместитель начальника этого отдела Екатерина Позднякова и кассир Дилфуз Пулатов. По данным РБК, банку был причинен ущерб в размере 3,1 млрд руб.

Хищение было совершенно при врио председателя правления АО КБ «Северный кредит» Сергее Крылове, сообщил РБК источник в полиции.

«Деньги были похищены после того, как под арестом оказался один из совладельцев банка Агустин Моралес-Эскомилья, которого задержали за противоправные деяния, связанные с Таурус Банком, — рассказал собеседник РБК, заявив, что партнеры Моралеса-Эскомильи ​Александр Галкин и Евгений Пикалов скрываются от следствия. - Деньги сотрудники банка выводили через сеть терминалов банка Проминвестрасчет (ПИР-банк), которую арендовал «Северный кредит».

Основным акционером банка (23,22%) было правительство Вологодской области в лице департамента имущественных отношений. 25 декабря 2017 года прошел аукцион по продаже этих акций, однако он был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. Остальные акции были распределены между физлицами пакетами менее 10%. Кроме того, несколько лет назад 10,23% акций "Северного кредита" принадлежали депутату заксобрания от "Единой России" Андрею Сивкову. Свою долю он продал в июле 2013 года ООО «Навигатор».

Добавим, что конкурсным управляющим АО КБ "Северный кредит" является "Агентство по страхованию вкладов", а ее представителем - Дмитрий Морсков. Те же функции он сейчас исполняет и по отношению к банкротящемуся "Вологдабанку".

По данным "Ведомостей", на 25 декабря 2017 года акционерами "Северного кредита" были: