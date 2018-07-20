«Я не хочу умирать»: вологжанка больше месяца не может получить направление на удаление опухоли

Наталья Рюмина

Вологжанка Алена Андрюшина два года назад начала плохо слышать на одно ухо. Пошла к лору в третью поликлинику, там ей промыли ухо и отправили домой. Но слух не вернулся, ухо девушки промыли еще раз. Результата опять не было. Лор решил, что ухо воспалено и прописал Алене капли. Однако и они нее помогли. А потом оказалось, что два года ее лечили неправильно - это была опухоль в голове.

Два года ада

Прежде чем выяснилось, что у Алены в голове опухоль, ей пришлось пройти сурдолога, несколько лоров, пару МРТ и, наконец, за свои деньги съездить в Москву.

Невринома – заболевание трудно-диагностируемое. Это новообразование в головном мозге, которое задевает важные центры. Человек может его долго не замечать, а потом, когда оно начинает задевать нервы, теряет, к примеру, слух.

Так вышло у Алены. Два года она стояла на учете у лора, наблюдала слух у сурдолога, пила всякие таблетки, но слух никак не восстанавливался. Врачи предполагали тугоухость, отмирание нерва, а Алене становилось только хуже.

«Вы не представляете, что у меня в голове. Постоянно что-то свистит, шумит», - рассказывает Алена.

Первое МРТ девушка делала в 2016 году, когда только начались проблемы со ухом. Тогда оно ничего не показало.

В течение двух лет девушку ни разу не направляли на госпитализацию. Пока она не обратилась к платному лору, который в итоге стал ее наблюдать бесплатно по своему основному месту работы в первой поликлинике.

Несмотря на лечение, слух снова резко ухудшился в феврале этого года. Врач из первой поликлиники посчитал, что это неспроста, попытался отправить девушку на дневной стационар в больницу Водников. Там не было мест, целый день Алена ездила по разным больницам, и, наконец, попала на госпитализацию в Вологодскую областную больницу.

Алене было повторно назначено МРТ, его она прошла на Пошехонском шоссе. Врач, который делал МРТ, не сообщил о каких-то отклонениях.

«В итоге в апреле я поехала в Москву. Я так устала от того, что ничего не лечится, и платно показалась там врачу. Объяснила ему, что происходит со мной уже два года. Он предварительно поставил диагноз – невринома», - рассказывает Алена.

Невринома – это опухоль. Опухоль очень «вредная». Ее сложно обнаружить, симптомы похожи на другие заболевания.

Приехав из Москвы, девушка пошла к своему сурдологу. Врач сразу позвонила своему коллеге, который делал МРТ в феврале, и тут оказалось, что февральское исследование... показало опухоль. Просто врач-рентгенолог ее почему-то забыл указать. В итоге вологодские врачи подтвердили диагноз только в июне.

Тогда начались хождения по онкологам, нейрохирургам и попытка узнать, что же ей делать дальше. Врачи в один голос советовали гамма-нож, но направление на дорогостоящую операцию не давали.

Алена написала обращение в департамент здравоохранения, пошла в отделение обязательного медицинского страхования… Она ждала помощи. Пока в департаменте для нее готовили ответ, в отделе обязательного медицинского страхования ответили «по регламенту». Гамма-нож в бесплатные услуги не входит, Алене могли предложить только трепанацию черепа, которая в ее случае грозит инвалидностью.

Опухоль вообще может привести к инвалидизации и смерти, если оперативно с ней ничего не делать. Но чиновники этот момент упускали. Главное – регламент.

Я не хочу умирать…

Девушка работает в садике младшим воспитателем, зарплата маленькая, операция стоит более 200 тысяч рублей…

«У меня маленькая дочка, я не хочу умирать», - говорит Алена. Она умудрилась взять кредит. Как его будет выплачивать, не знает.

Услышав эту историю, Newsvo заново вместе с Аленой обратился во все инстанции, которые могут помочь в получение квоты.

«Это фонд ОМС, мы не лечащие врачи, есть определенный порядок. Пожалуйста, пройдите, вам разъяснят этот порядок», - сказал с ходу начальник территориального фонда ОМС Вологодской области Сергей Мартов. И убежал от нас с Аленой, передав полномочия своей сотруднице Галине Пилипенко.

Та оттарабанила журналисту и Алене регламент:

«Территориальный фонд в системе обязательного медицинского страхования выполняет функцию контролирующую и организационную. Мы не лечебное учреждение, мы не контролирующая организация лечебного учреждения. Мы только организационная структура, которая организует оплату помощи по обязательному медицинскому страхованию. Обязательное медицинское страхование у нас регламентировано документами. Правительством принимается определенный спектр медицинских услуг, который оплачивается в системе ОМС. Не все медицинские услуги оплачиваются в системе ОМС. Часть услуг оплачивается субъектом РФ, часть частными организациями или за личные средства. Алена Игоревна обратилась за помощью к нам по поводу того, что она хочет получить помощь в системе ОМС. Гамма-нож сюда не входит и гамма-нож – это название частной медицинской организации», - сказала Галина Альбертовна и посоветовала обратиться в СОГАЗ.

«Гамма-нож» – это аппарат для проведения высокоточного одномоментного облучения различных патологических образований головного мозга.

Хождение по инстанциям

В СОГАЗЕ от Алены приняли заявление и пообещали помочь. Стоит отдать должное страховой компании, они взяли ситуацию Алены под личный контроль и сотрудница СОГАЗА лично везде ездит с Аленой, чтобы помочь девушке.

Но на очереди был департамент здравоохранения. Туда свое заявление Алена унесла 6 июля. Ей сказали, чтобы она отдала его охраннику. Срочно на него не отвечали, несмотря на то, что были в курсе критической ситуации. В голове опухоль, которая растет, каждый день на счету. А департамент отвечает на обращение по закону - в течение 30 дней.

Когда мы пришли в департамент здравоохранения, там пояснили, что гамма-нож действительно не входит в так называемый список услуг, которые оказываются по квоте. Но в этот список входит стереотаксическая лучевая терапия, к которой в том числе относится гамма-нож.

Почему ни один врач не дал Алене направление на эту терапию, остается загадкой. Так же как и почему Алене не сказали об этом в территориальном отделе ОМС.

В департаменте пояснили, что с направлением на эту терапию запускается процесс получения квоты.

Ранее, когда Алена еще не знала, что все это ей положено по закону бесплатно, потому что никто ей об этом не сказал, ей пришлось договариваться о платной операции в Москве. Операция в федеральной клинике в Москве назначена на 26 июля. У девушки на руках куча бумаг от разных врачей, платных и бесплатных, где ей рекомендован гамма-нож. Но нигде нет направления на эту самую лучевую терапию.

20 июля Алена вместе с сотрудницей СОГАЗА ездила по врачам, чтобы выбить себе направление. Ведь это хоть какой-то шанс получить квоту на операцию и не влезть в долги. Однако никто из врачей не согласился подписать это направление. Все нейрохирурги оказались в отпуске, один врач сказал, что на себя такую ответственность не возьмет. Единственный врач, кто был готов выполнить свои обязанности и подписать документ – заместитель главного врача поликлиники № 3. Скорее всего, документ подпишут в понедельник. Но вторник Алене уже надо быть в Москве и готовиться к операции.

Девушка уже запуталась в инстанциях, рекомендациях и решила все-таки делать операцию платно, за счет кредита. Потому что пока она выбивает квоту, опухоль может превратиться в злокачественную и просто ее убьет.

Алена обратилась в прокуратуру, написала заявление о бездействии чиновников и сотрудников территориального отдела ОМС, а также об отсутствии в Вологодской области организованной помощи онкобольным.