У владельцев незаконных игровых автоматов в Вологде нашли такие же терминалы еще в трех районах

Трое мужчин, незаконно установившие игровые автоматы в восьми торговых центрах Вологды, стали фигурантами еще двух уголовных дел. Выяснилось, что вместе с еще одним сообщником они установили оборудование для азартных игр в придорожных кафе Тотемского и Шекснинского районов, а также в кафе поселка Юрманга.

Напомним, 39-летний и 31-летний мужчины, а также их 25-летний знакомый, установили игровые аппараты в арендуемых помещениях торговых центров. Эти игровые терминалы, по данным следствия, использовались жителями для участия в азартных играх.

Одно из этих восьми зданий – это супермаркет «Пятерочка» на Карла Маркса, 5. Этот супермаркет работает и как минимум еще в двух зданиях, где стояли игровые автоматы, в частности, в ТЦ «Остров» на Северной, 7 (см. фото). По словам жителей, автомат в "Острове" стоял несколько лет.

Позже выяснилось, что обвиняемые, а также их 30-летний знакомый, установили игровые аппараты в здании придорожного кемпинга на автодороге «Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг» в Тотемском районе, а также в здании кафе в поселке Юрманга Бабушкинского района и в здании придорожного комплекса на дороге «Вологда-Новая Ладога» на территории Шекснинского района. Оборудование использовалось для проведения азартных игр.

В октябре 2017 года мы поинтересовались, предусмотрена ли какая-то ответственность для собственников зданий, в которых арендуются площади для игровых автоматов, на что в следственном управлении ответили, что собственники торговых помещений могут не знать о том, что устанавливаемые автоматы – игровые.

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки материалов ОЭБ и ПК УМВД России по Вологодской области. Игровые автоматы изъяты для исследования, все дела объединены в одно производство.