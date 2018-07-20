Два пенсионера погибли на пожаре в Кирилловском районе
20.07.2018 [Происшествия]
Два человека погибли во время пожара в частном деревянном доме в деревне Суховерхово Кирилловского района. Трагедия произошла на улице Зареченой, 12 вчера около 12.30.
- Загорелся одноэтажный деревянный рубленый дом, ликвидировать возгорание полностью к 13.24. На месте пожара были обнаружены тела 86-летнего мужчины и 80-летней женщины, - сообщили Newsvo в пресс-службе ГУ МЧС.
Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего.
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