Вологжан приглашают покрасить дом крестьянки Бутыриной на Благовещенской, 22 в Вологде

20.07.2018 [Общество]

28 июля в Вологде стартует градозащитный фестиваль «Том Сойер Фест». Его участники покрасят памятник архитектуры – дом зажиточной крестьянки Анны Бутыриной – на Благовещенской, 22.

- Это фестиваль восстановления исторической среды силами волонтёров на средства спонсоров. Придуман он был в Самаре и впервые прошел там в 2015 году. За три лета проведения фестиваля ребятам удалось вернуть цвет уже одиннадцати домам, - сообщает группа фестиваля в соцсети.

Всех желающих принять участие в фестивале ждут 28 июля к 11 часам возле дома.

- Мы познакомим вас с нашим домом, его жителями и историей. И, конечно, с нашими спонсорами! Ну а потом все вместе начнем шкурить, а в перерывах пить чай, - сообщают организаторы.

С собой ничего приносить не нужно, форма одежды – рабочая.

Здание, построенное в 1902 году, было доходным домом зажиточной крестьянки Анны Алексеевны Бутыриной. Дом украшен наличниками с пропильной и объемной резьбой, угловыми пилястрами, резным фризом. Интересны витые колонки и двери с криволинейными дробными филенками и накладной резьбой в виде стилизованных виноградных гроздьев. В 80-е годы был отреставрирован. В 1995 году получил статус памятника культурного наследия федерального значения.

Тэги: градозащитники, дома-памятники
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Заммэра Вологды Антон Мусихин арестован
Полиция проводит обыск в кабинете заммэра Вологды Антона Мусихина
По делу о хищении денег при строительстве развязки на Залинейной в Вологде опрошены три человека
В Вологде арестованы Игорь Ивонин и Алексей Осокин
21 июля в Вологде выйдут на митинг санитарки больниц, которым уменьшили зарплаты
Автобусы Вологды и Череповца исчезли из системы «Яндекс-транспорт»
Житель Вологды вышел на одиночный пикет против пенсионной реформы
В Вологде банкротится музыкант Скрэтч
В Вологде и Череповце пройдет несколько митингов против пенсионной реформы
Семь этажей вместо трех: "Морозко" разморозило в Вологде незаконную стройку?
20.07.2018 [Общество]

Вологжан приглашают покрасить дом крестьянки Бутыриной на Благовещенской, 22 в Вологде

404
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Я не хочу умирать»: вологжанка больше месяца не может получить направление на удаление опухоли
У владельцев незаконных игровых автоматов в Вологде нашли такие же терминалы еще в трех районах
Два пенсионера погибли на пожаре в Кирилловском районе
Вологжан приглашают покрасить дом крестьянки Бутыриной на Благовещенской, 22 в Вологде
В Великом Устюге вместо бесплатного общественного туалета установили платный
Потомок губернатора Винтера нашел под Винтеровским мостом в Вологде гранату
Три новых «Нивы» для инспекторов технадзора доставят в Череповецкий, Тотемский и Никольский районы
 
20.07.2018 [Общество]

«Я не хочу умирать»: вологжанка больше месяца не может получить направление на удаление опухоли

718
0
20.07.2018 [БлогоVO]

Ковер в России - больше, чем ковер

220
0
19.07.2018 [Обзор Прессы]

Граждане попросили Путина сократить срок беременности до 7 месяцев

2601
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика