Вологжан приглашают покрасить дом крестьянки Бутыриной на Благовещенской, 22 в Вологде

28 июля в Вологде стартует градозащитный фестиваль «Том Сойер Фест». Его участники покрасят памятник архитектуры – дом зажиточной крестьянки Анны Бутыриной – на Благовещенской, 22.

- Это фестиваль восстановления исторической среды силами волонтёров на средства спонсоров. Придуман он был в Самаре и впервые прошел там в 2015 году. За три лета проведения фестиваля ребятам удалось вернуть цвет уже одиннадцати домам, - сообщает группа фестиваля в соцсети.

Всех желающих принять участие в фестивале ждут 28 июля к 11 часам возле дома.

- Мы познакомим вас с нашим домом, его жителями и историей. И, конечно, с нашими спонсорами! Ну а потом все вместе начнем шкурить, а в перерывах пить чай, - сообщают организаторы.

С собой ничего приносить не нужно, форма одежды – рабочая.

Здание, построенное в 1902 году, было доходным домом зажиточной крестьянки Анны Алексеевны Бутыриной. Дом украшен наличниками с пропильной и объемной резьбой, угловыми пилястрами, резным фризом. Интересны витые колонки и двери с криволинейными дробными филенками и накладной резьбой в виде стилизованных виноградных гроздьев. В 80-е годы был отреставрирован. В 1995 году получил статус памятника культурного наследия федерального значения.