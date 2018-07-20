В Великом Устюге вместо бесплатного общественного туалета установили платный

В городском парке культуры и отдыха Великого Устюга установили вагончик с общественными туалетами стоимостью 1 млн рублей. Вход будет платный – 20 рублей. Ранее туалет в парке был бесплатным. А еще жители говорят, что новым туалетом не могут воспользоваться очень полные люди - ширина дверей в кабинки всего 60 сантиметров.

Общественный туалет появился в парке в рамках программы «Народный бюджет». Из областного бюджета на реализацию проекта выделили 500 тысяч рублей, из районного – 450 тысяч, еще 50 тысяч рублей – спонсорская помощь местных предпринимателей.

Туалет представляет собой большую «коробку»: в центре место для кассира, по бокам кабинки для женщин и для мужчин.

- Туалетный модуль был предоставлен нам согласно техническому заданию. Он приобретался в нулевой комплектации, то есть без сантехники внутри, чтобы во время транспортировки она не поломалась. После установки самого модуля на фундамент в нем была установлена сантехника, он подключен к сетям электроснабжения и водоснабжения, сейчас проходят последние пуско-наладочные работы, будет работать приемная комиссия, и к дню города туалет уже будет работать, - рассказал телеканалу «Провинция» руководитель администрации Великого Устюга Сергей Кишкин.

Согласно сайту госзакупок, сам туалетный модуль обошелся городской администрации в 600 тысяч рублей, подключение его к сетям водоснабжения и водоотведения, сантехника - еще в 400 тысяч рублей. Поставщиком по обоим контрактами выступило ООО «УстюгТехноСтрой».

Местные жители рассказывают, что туалет построили за один день, и он довольно узкий - 60 сантиметров: людям крупного телосложения воспользоваться им будет проблематично. Не рады люди и взиманию платы, ведь до этого в парке был бесплатный туалет. Его, видимо, закрыли из-за санитарных требований. Как нам рассказали устюжане, в прошлом году бесплатный туалет осмотрел начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Вологодской области Валерий Коноплев и сказал, что помещение не соответствует санитарным нормам.

Валерий Коноплев возле бесплатного туалета в Великом Устюге в 2017 году.

По данным Newsvo, обслуживать туалет будет администрация парка, вырученные деньги пойдут в бюджет парка. Работать модуль будет в часы работы парка - с 10.00 до 18.00. Взимать плату за посещение будет кассир.