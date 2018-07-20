Потомок губернатора Винтера нашел под Винтеровским мостом в Вологде гранату

Житель Череповца Григорий Винтер 18 июля приехал в Вологду, чтобы попасть в приемную губернатора. Освободившись от дел пораньше, Григорий решил скоротать время и обследовать основание Винтеровского моста. Григорий - палеобиолог, правозащитник, любит историю и часто подмечает необычные вещи.

Сейчас он надеялся найти элементы конструкции дореволюционного моста, демонтированного в середине ХХ века. Интерес череповчанина к инженерному сооружению вполне обоснован: первый Винтеровский мост был построен по распоряжению его прапрапрапрадеда – губернатора Ивана Ивановича Винтера в 1816 году.

«И действительно, под Винтеровским мостом сохранились фрагменты старых деревянных конструкций и после дождей из-под слоя глины даже обнажилась старая каменная кладка. Удивительно, что остатки старинного моста были просто засыпаны, и поэтому его основание сохранилось», - рассказывает Григорий Винтер.

Из-за ливней часть старой каменной кладки осыпалась и прямо у кромки воды среди булыжников Григорий нашёл гранату-«лимонку» без запала, но с тротилом внутри.

«По внешнему виду, это «лимонка» времён 1-й мировой войны, которую кто-то в буйные годы Революции и Гражданской войны спрятал в «схроне» в каменной кладке основания Винтеровского моста», - продолжает мужчина.

Григорий говорит, что его уже ждала заказанная заранее машина, а оставлять осколочную гранату на месте находки было нельзя, поэтому он взял «лимонку» с собой.

«По дороге мне вспомнилась экскурсия в музее «Вологодская ссылка», которая представляет собой единственный в России музей, посвящённый И.В. Сталину, где достаточно подробно рассказывали о том, как будущий вождь СССР хотел устроить революцию в отдельно взятом городе и даже, якобы, тайно собирал оружие. Легенда гласит о том, что когда Сталин уезжал из вологодской ссылки, он спрятал все боеприпасы в «схроне», доверив тайну верному товарищу. И по иронии судьбы, дом, где жил И.В. Сталин в Вологде, а сейчас находится музей «Вологодская ссылка» находится совсем близко от Винтеровского моста. Так что найденный «схрон» вполне может быть и тайником революционеров-большевиков»! - предполагает череповчанин.

19 июля Григорий Винтер сдал гранату в Управление УМВД по Череповцу на бульваре Доменщиков.