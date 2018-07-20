Три новых «Нивы» для инспекторов технадзора доставят в Череповецкий, Тотемский и Никольский районы

В Вологодскую область поступили три новых автомобиля для инспекторов технадзора. «Нивы» отправятся в Череповецкий, Тотемский и Никольский районы, сообщает пресс-служба областного правительства.

- Для нас это знаковое событие: впервые с 2011 года вводятся в эксплуатацию три новых автомобиля. Почему они направлены именно в эти районы? Там наблюдается высокая нагрузка у инспекторов, которые проезжают большие расстояния. Немаловажно, что на территории этих и соседних районов много лесов, наши инспекторы выезжают в рейды по лесным делянкам, - рассказал начальник управления госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Вологодской области Юрий Неробов.

Решение о выделении денежных средств на покупку автомобилей было принято осенью 2017 года в областном правительстве. В дальнейшем планируется замена остальных служебных машин.

- Всего в управлении гостехнадзора области задействовано 30 служебных автомобилей. Почти все они отслужили свой срок, работают по 15-20 лет. А, как мы знаем, работа инспектора гостехнадзора далеко не кабинетная. Он постоянно находится за рулем, на выезде. Это осмотр самоходной техники, сверка номерных агрегатов, ежегодный технический осмотр, прием экзаменов и плановые рейдовые мероприятия, - говорит Юрий Неробов.

Сейчас инспекторы гостехнадзора проводят профилактическую операцию «Трактор». Она стартовала 10 июля и продлится до 10 августа. Ее цель – выявить нарушения, которые проявляются при эксплуатации тракторов и другой самоходной техники, встречающейся на дорогах, в полях и лесах. Уже проведено порядка 40 рейдов, проверено более 300 тракторов и вынесено 62 постановления.

Всего гостехнадзором Вологодской области в течение года проводится шесть профилактических операций: «Снегоход», «Частник», «Мотовездеход», «Лес», «Прицеп» и «Трактор».

