Три новых «Нивы» для инспекторов технадзора доставят в Череповецкий, Тотемский и Никольский районы

20.07.2018 [Общество]

В Вологодскую область поступили три новых автомобиля для инспекторов технадзора. «Нивы» отправятся в Череповецкий, Тотемский и Никольский районы, сообщает пресс-служба областного правительства.

- Для нас это знаковое событие: впервые с 2011 года вводятся в эксплуатацию три новых автомобиля. Почему они направлены именно в эти районы? Там наблюдается высокая нагрузка у инспекторов, которые проезжают большие расстояния. Немаловажно, что на территории этих и соседних районов много лесов, наши инспекторы выезжают в рейды по лесным делянкам, - рассказал начальник управления госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Вологодской области Юрий Неробов.

Решение о выделении денежных средств на покупку автомобилей было принято осенью 2017 года в областном правительстве. В дальнейшем планируется замена остальных служебных машин.

- Всего в управлении гостехнадзора области задействовано 30 служебных автомобилей. Почти все они отслужили свой срок, работают по 15-20 лет. А, как мы знаем, работа инспектора гостехнадзора далеко не кабинетная. Он постоянно находится за рулем, на выезде. Это осмотр самоходной техники, сверка номерных агрегатов, ежегодный технический осмотр, прием экзаменов и плановые рейдовые мероприятия, - говорит Юрий Неробов.

Сейчас инспекторы гостехнадзора проводят профилактическую операцию «Трактор». Она стартовала 10 июля и продлится до 10 августа. Ее цель – выявить нарушения, которые проявляются при эксплуатации тракторов и другой самоходной техники, встречающейся на дорогах, в полях и лесах. Уже проведено порядка 40 рейдов, проверено более 300 тракторов и вынесено 62 постановления.

Всего гостехнадзором Вологодской области в течение года проводится шесть профилактических операций: «Снегоход», «Частник», «Мотовездеход», «Лес», «Прицеп» и «Трактор».
 

Тэги: автомобили, технадзор
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Заммэра Вологды Антон Мусихин арестован
Полиция проводит обыск в кабинете заммэра Вологды Антона Мусихина
По делу о хищении денег при строительстве развязки на Залинейной в Вологде опрошены три человека
В Вологде арестованы Игорь Ивонин и Алексей Осокин
Вологодский предприниматель считает, что ему незаконно отказали в торговле в День города
21 июля в Вологде выйдут на митинг санитарки больниц, которым уменьшили зарплаты
Автобусы Вологды и Череповца исчезли из системы «Яндекс-транспорт»
Житель Вологды вышел на одиночный пикет против пенсионной реформы
В Вологде банкротится музыкант Скрэтч
В Вологде и Череповце пройдет несколько митингов против пенсионной реформы
16.07.2018 [Общество]

В Вологде и Череповце пройдет несколько митингов против пенсионной реформы

4624
2
19.07.2018 [Обзор Прессы]

Граждане попросили Путина сократить срок беременности до 7 месяцев

1583
1
19.07.2018 [Общество]

Госдума приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе

1832
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Три новых «Нивы» для инспекторов технадзора доставят в Череповецкий, Тотемский и Никольский районы
Фестиваль казачьей песни, парад невест и байк-шоу: Великий Устюг отметит 871-летие со дня основания
В Сямже пьяные подростки угнали «Оку» и доехали на ней до Вологды
C чего начинается день робота?
В Бабаевском районе дачник до смерти избил соседа битой
Дом обманутых дольщиков в Алексино достроит учредитель ритуальной фирмы "Вечность"
Новым заместителем прокурора Вологодской области назначен прокурор Йошкар-Олы
 
18.07.2018 [Общество]

Семь этажей вместо трех: "Морозко" разморозило в Вологде незаконную стройку?

4326
0
20.07.2018 [БлогоVO]

Решение трудное, но вынужденное и необходимое

504
0
19.07.2018 [Обзор Прессы]

Граждане попросили Путина сократить срок беременности до 7 месяцев

1583
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика