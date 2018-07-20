Фестиваль казачьей песни, парад невест и байк-шоу: Великий Устюг отметит 871-летие со дня основания

20.07.2018 [Общество]

871-летие со дня основания отметит Великий Устюг в эти выходные, сообщает сайт областного правительства.

Откроет программу мероприятий 20 июля в 18.30 мастер-класс по церковному пению в соборе Прокопия Праведного. Вечером на улице Набережной состоится легкоатлетический забег. Устюжанам в честь даты основания города предстоит преодолеть 1147 метров.

Кроме того, сегодня в 19 часов в молодежном центре «Авангард» откроется Всероссийский фестиваль казачьей песни имени Семена Дежнева. Здесь же пройдет отборочный тур песенного конкурса. В Парке культуры и отдыха им. М.М. Булдакова будет работать выставка работ фотокорреспондента районной газеты «Советская мысль» Даниила Зинченко «Милый сердцу уголок».

В субботу 21 июля в 10.00 у памятника землепроходцам стартует районный конкурс мастеров декоративно-прикладного творчества резьбы по бересте «Кружево из белой бересты». Площадь Славы станет местом встречи участников байк-феста «Землепроходцы земли русской», а в городском парке состоится «Парад невест». На площади Ленина пройдут «Праздник русского самовара», фестиваль «Выпей чайку - забудешь тоску!», конкурсы «Традиции русского чаепития» и «Русский калач».

Торжественное открытие праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Прокопиевской ярмарке, начнется на площади Ленина в 12.00. Позже эстафету народных гуляний подхватит гала-концерт VII Всероссийского фестиваля казачьей песни имени Семена Дежнева. Вечером на площади выступят Государственный ансамбль песни и танца «Русский Север», Юрий Смыслов и коллектив из Ярославля «Мамульки-бенд».

Завершится праздник в 23.00 фейерверком.

В воскресенье, 22 июля, с 11.00 до 13.00 в Успенском соборе пройдет фестиваль духовных песнопений «Благовест».

Тэги: праздники
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