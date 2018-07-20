В Сямже пьяные подростки угнали «Оку» и доехали на ней до Вологды

20.07.2018 [Происшествия]

16-летний и 17-летний жители Сямжи подозреваются в двух угонах автомобилей и двух покушениях на угон, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. Инцидент произошел в ночь на 11 мая этого года.

По версии следствия, пьяные подростки попытались угнать принадлежащий пенсионеру «Москвич 2140», проникнув через незапертую дверь внутрь салона. Привести двигатель автомобиля в рабочее состояние не сумели и с места преступления скрылись.

- Затем присмотрели автомобиль "Опель Вектра" местного предпринимателя, один из подростков также через незапертую дверь проник внутрь салона автомобиля, где попытался привести двигатель автомобиля в рабочее состояние, но не сумел этого сделать. Подозреваемые стали толкать автомашину по улице, но двигатель не завелся и они ушли. Позднее один из подозреваемых повредил замок водительской двери автомобиля ГАЗ-3110 «Волга», проник внутрь салона, запустил двигатель, но не смог уехать в виду блокировки рулевого колеса, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В итоге подросткам удалось угнать только «Оку», также проникнув  через незапертую водительскую дверь внутрь салона автомобиля. На машине они доехали до Вологды, где их и задержали.

По фактам угонов возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

Тэги: угон, подростки
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