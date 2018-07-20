C чего начинается день робота?

Может он умывается маслом? Или стоит у шкафа, выбирая подходящие гайки? Только в «Робополисе» роботы каждый день с нетерпением ждут встречи с людьми. Гостей выставки встретят самые дружелюбные и общительные андроиды: Борис, Валера и Кики.

С ними можно болтать часами.



Только в «Робополисе» вы увидите:

-50 самых крутых и интереснейших роботов со всего мира; - Танцующую собачку Aibo; - Терапевтических роботов; - Настоящий робобокс, робофутбол и роботеатр;

- Тесла - шоу

- Роботов, с которыми можно не только фотографироваться, но и разговаривать!

- Арену дронов. Научитесь управлять настоящими квадракоптерами;

- Неподражаемого робота Алёшу, который гуляет по выставке и ждет встречи с людьми.

И это лишь малая часть!

А вечером все роботы снова встанут на подзарядку и будут ждать посетителей на следующее утро. Настоящие эмоции и погружение в будущее – только до 5 августа в Дворце спорта «Вологда».

Дети до трех лет проходят в «Робополис» бесплатно. Билет действителен в течение всего дня. Выставка проходит при поддержке технопарка «Сколково».

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке.

Пошпионить за роботами можно тут:

Сайт: https://робополис.рф/vologda/

VK: https://vk.com/robopolis_vologda

Телефон: 8 (921) 821-94-92