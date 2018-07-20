C чего начинается день робота?
Может он умывается маслом? Или стоит у шкафа, выбирая подходящие гайки? Только в «Робополисе» роботы каждый день с нетерпением ждут встречи с людьми. Гостей выставки встретят самые дружелюбные и общительные андроиды: Борис, Валера и Кики.
С ними можно болтать часами.
Только в «Робополисе» вы увидите:
-50 самых крутых и интереснейших роботов со всего мира; - Танцующую собачку Aibo; - Терапевтических роботов; - Настоящий робобокс, робофутбол и роботеатр;
- Тесла - шоу
- Роботов, с которыми можно не только фотографироваться, но и разговаривать!
- Арену дронов. Научитесь управлять настоящими квадракоптерами;
- Неподражаемого робота Алёшу, который гуляет по выставке и ждет встречи с людьми.
И это лишь малая часть!
А вечером все роботы снова встанут на подзарядку и будут ждать посетителей на следующее утро. Настоящие эмоции и погружение в будущее – только до 5 августа в Дворце спорта «Вологда».
Дети до трех лет проходят в «Робополис» бесплатно. Билет действителен в течение всего дня. Выставка проходит при поддержке технопарка «Сколково».
Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке.
Пошпионить за роботами можно тут:
Сайт: https://робополис.рф/vologda/
VK: https://vk.com/robopolis_vologda
Телефон: 8 (921) 821-94-92