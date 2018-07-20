В Бабаевском районе дачник до смерти избил соседа битой

В деревне Верхний Конец Бабаевского района дачник из Санкт-Петербурга арестован по подозрению в нападении на соседа с битой. Тело 34-летнего мужчины с множественными повреждениями в области лица и головы было обнаружено 16 июля.

Подозреваемого в убийстве задержали уже на следующий день – рано утром 17 июля. Им оказался 41-летний мужчина. Он написал явку с повинной, в которой указал, что накануне ночью избил потерпевшего битой.

- По данным следствия, в ночь произошедшего он пришел разбираться с потерпевшим, который, со слов подозреваемого, ранее его побил. О смерти мужчины он узнал лишь на следующий день. Как выяснилось, оба мужчины прибыли из Санкт-Петербурга, отдыхали на своих дачах в деревне Бабаевского района, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ведется следствие.