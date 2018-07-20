Дом обманутых дольщиков в Алексино достроит учредитель ритуальной фирмы "Вечность"

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20.07.2018 [Общество]

В Вологодском районе нашли инвестора для завершения строительства первой секции дома обманутых дольщиков на Радужной, 4 в Алексино. Им готово стать ООО «Атлант», сообщает пресс-служба губернатора.

Всего в доме 66 квартир, достройку второй секции взяло на себя ООО "Восток-строй". В понедельник глава Вологодского района Сергей Жестяников сообщил, что фирма 16 июля приступила к работам.

В каждой из секций 33 квартиры общей площадью 1248 квадратных метров. По экспертной оценке, стоимость завершения строительства первой секции, которую достроит "Атлант", составляет более 19,6 млн. рублей (в ценах 4 квартала 2017 года). По данным пресс-службы губернатора, в настоящий момент готовность секции составляет чуть более 63%.

В случае получения мер господдержки в виде земельных участков, «Атлант» готов обеспечить права 32 пострадавших участников долевого строительства и достроить дом до конца 2019 года. Вопросы, связанные с присоединением дома к инженерным коммуникациям и благоустройством прилегающей территории, поможет решить администрация района.

Накануне после обсуждения деталей проекта члены Инвестсовета при губернаторе Вологодской области единогласно проголосовали за одобрение проекта ООО «Атлант».

Напомним, на прошлой неделе состоялась внеочередная сессия законодательного собрания области, на которой были рассмотрены поправки в региональный закон о мерах государственной поддержки дольщиков.

«Принятые поправки стали дополнением к уже существующим инструментам поддержки. Они предоставляют инвесторам, готовым завершить проблемные дома, значительные преференции в части получения земельных участков и подключения к инженерной инфраструктуре», - сказал Олег Кувшинников.

Всего с начала года решен вопрос по четырем проблемным объектам. Это дома по улицам Васильевская, Раахе и Первомайская в Череповце, а также улице Сосновой, 2 в поселке Кувшиново Вологодского района. До решения проблем всех обманутых дольщиков региона правительство области приняло решение приостановить продажу участков под жилищное строительство.

Напомним, что дома на улице Радужной начало строить несколько лет назад ООО "Теплодом". Осенью 2016 года руководители этой и других связанных с этим ООО фирм Артем и Ирина Шиллер были задержаны по подозрению в мошенничестве, было возбуждено уголовное дело. Как нам сообщили в областном УМВД в июне этого года, дело все еще не передано в суд.

Тэги: дольщики, Строительство
Сюжет: обманутые дольщики
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