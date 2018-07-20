Новым заместителем прокурора Вологодской области назначен прокурор Йошкар-Олы

Старший советник юстиции Олег Юрасов назначен заместителем прокурора Вологодской области, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, ранее Олег Юрасов занимал должность прокурора города Йошкар-Олы республики Марий Эл.

Новый зампрокурора родился в 1967 году в поселке Шиловский Орловской области. Трудовую деятельность Юрасов начал с должность слесаря по ремонту газовой аппаратуры производственного управления «Орелоблгаз». Окончил Харьковский юридический институт, получил квалификацию юрист по специальности «Правоведение». Работает в органах прокуратуры с 1993 года.

Таким образом, в данный момент должность первого заместителя прокурора Вологодской области занимает Алексей Васильков, кроме того, есть два заместителя прокурора – Олег Юрасов и Тофик Ашурбеков.

До декабря 2017 года первым заместителем прокурора области был Сергей Фирсов (его позднее перевели в Мурманскую область), а Васильков и Ашурбеков занимали должности заместителей.