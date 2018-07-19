Выявленные природоохранной прокуратурой нарушения на полигоне ТБО в Майском до сих пор не устранены, хотя срок для этого же вышел. Об этом Newsvo сообщили местные жители.

- Табличек о том, что полигон закрыт, навесили, а рекреации территории нет. Дорога разрушена. Мусор на жаре гниет и источает миазмы. Стоки уходят в ручей, который впадает в реку Вологда, - рассказала Ольга.

В мае жители Майского обращались с этой проблемой в приемную губернатора, но это не помогло.

Напомним, прокурорская проверка, проведенная в начале июня, показала, что на территории полигона ТБО в нарушение требований законодательства не осуществляется радиационный контроль принимаемых отходов и нет дозиметра. Не осуществляется контроль за распределением отходов в работающей части полигона ТБО. На территории хозяйственной зоны отсутствует бетонное или асфальтовое покрытие. При размещении отходов не обеспечивается технологический цикл по их изоляции: промежуточная изоляция отходов уплотненного слоя на полигоне не осуществляется, складирование отходов осуществляется на территории всего полигона, рабочая карта не выделена.

Кроме того, в местах разгрузки отходов отсутствуют сетчатые ограждения для задержки легких фракций отходов, а контрольно-дезинфицирующая ванна, установленная на въезде, не используется по назначению.

Во время проверки также выяснилось, что прилегающая к полигону ТБО территория лесного фонда засорена бытовыми отходами и мусором по всему периметру. При этом бытовой мусор и отходы попадают в лесной фонд с территории полигона, а это нарушение требований правил пожарной и санитарной безопасности в лесах.

- По фактам выявленных нарушений в отношении ООО «УК Майский» и должностного лица данного предприятия Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 8.31, ч. 1 ст. 8.32, ст. 8.2, ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ, - сообщили Newsvo 19 июня в Череповецкой природоохранной прокуратуре.

Суд признал ООО «УК Майский» виновным по административной статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления». Деятельность ООО была приостановлена на девяносто суток.

Кроме того, Череповецкая природоохранная прокуратура 6 июня внесла представление в адрес ООО «УК Майский» с требованием устранить нарушения. По закону, ООО «УК Майский» должен был выполнить это требование в течение месяца, однако, судя по фотографиям, требование прокуратуры не выполнено.

По закону, теперь компания должна быть оштрафована за то, что не устранила нарушения в установленный срок.