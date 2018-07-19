Нарушения на полигоне ТБО в Майском до сих пор не устранены

19.07.2018 [Общество]

Выявленные природоохранной прокуратурой нарушения на полигоне ТБО в Майском до сих пор не устранены, хотя срок для этого же вышел. Об этом Newsvo сообщили местные жители.

- Табличек о том, что полигон закрыт, навесили, а рекреации территории нет. Дорога разрушена. Мусор на жаре гниет и источает миазмы. Стоки уходят в ручей, который впадает в реку Вологда, - рассказала Ольга.

В мае жители Майского обращались с этой проблемой в приемную губернатора, но это не помогло.

Напомним, прокурорская проверка, проведенная в начале июня, показала, что на территории полигона ТБО в нарушение требований законодательства не осуществляется радиационный контроль принимаемых отходов и нет дозиметра. Не осуществляется контроль за распределением отходов в работающей части полигона ТБО. На территории хозяйственной зоны отсутствует бетонное или асфальтовое покрытие. При размещении отходов не обеспечивается технологический цикл по их изоляции: промежуточная изоляция отходов уплотненного слоя на полигоне не осуществляется, складирование отходов осуществляется на территории всего полигона, рабочая карта не выделена.

Кроме того, в местах разгрузки отходов отсутствуют сетчатые ограждения для задержки легких фракций отходов, а контрольно-дезинфицирующая ванна, установленная на въезде, не используется по назначению.

Во время проверки также выяснилось, что прилегающая к полигону ТБО территория лесного фонда засорена бытовыми отходами и мусором по всему периметру. При этом бытовой мусор и отходы попадают в лесной фонд с территории полигона, а это нарушение требований правил пожарной и санитарной безопасности в лесах.

- По фактам выявленных нарушений в отношении ООО «УК Майский» и должностного лица данного предприятия Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 8.31, ч. 1 ст. 8.32, ст. 8.2, ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ, - сообщили Newsvo 19 июня в Череповецкой природоохранной прокуратуре.

Суд признал ООО «УК Майский» виновным по административной статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления». Деятельность ООО была приостановлена на девяносто суток.

Кроме того, Череповецкая природоохранная прокуратура 6 июня внесла представление в адрес ООО «УК Майский» с требованием устранить нарушения. По закону, ООО «УК Майский» должен был выполнить это требование в течение месяца, однако, судя по фотографиям, требование прокуратуры не выполнено.

По закону, теперь компания должна быть оштрафована за то, что не устранила нарушения в установленный срок.

Тэги: мусор, полигон ТБО
Фото предоставлено читателем
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Полиция проводит обыск в кабинете заммэра Вологды Антона Мусихина
Заммэра Вологды Антон Мусихин арестован
По делу о хищении денег при строительстве развязки на Залинейной в Вологде опрошены три человека
Вологодский предприниматель считает, что ему незаконно отказали в торговле в День города
В Вологде арестованы Игорь Ивонин и Алексей Осокин
Автобусы Вологды и Череповца исчезли из системы «Яндекс-транспорт»
21 июля в Вологде выйдут на митинг санитарки больниц, которым уменьшили зарплаты
О подтоплениях улиц и тротуаров жители Вологды могут сообщать в диспетчерскую водоканала
Житель Вологды вышел на одиночный пикет против пенсионной реформы
В Вологде банкротится музыкант Скрэтч
19.07.2018 [Общество]

На реализацию программы «Вода Вологодчины» выделят 500 млн рублей

856
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Нарушения на полигоне ТБО в Майском до сих пор не устранены
Футбольный клуб "Череповец" вышел в финал Кубка "Золотое кольцо"
Вологжанин Андрей Трошин стал победителем Кубка России по велоспорту
Три четверти дорог Тотьмы находятся в неудовлетворительном состоянии
Вологжане могут сдать кровь, чтобы собрать деньги на привод для инвалидной коляски Антона Вострикова
Госдума приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе
В Устюжне будут судить 64-летнего водителя автобуса, под колеса которого попал ребенок
 
18.07.2018 [Общество]

Семь этажей вместо трех: "Морозко" разморозило в Вологде незаконную стройку?

3698
0
19.07.2018 [БлогоVO]

В нем сила, брат!

256
0
17.07.2018 [Обзор Прессы]

Жители деревни Горка спасли от хулиганов книги в заброшенной библиотеке

1041
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика