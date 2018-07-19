Футбольный клуб "Череповец" вышел в финал Кубка "Золотое кольцо"

Футбольный клуб "Череповец" пробился в финал Кубка МФФ "Золотое кольцо", не выходя на поле. Так, в полуфинале череповчане должны были играть с МФК "Рыбинск", но клуб снялся с розыгрыша. Как сообщает rtown.ru, причина - финансовые трудности.



Таким образом, череповчане автоматически проходят в финал Кубка, где соперником футболистов станет молодежная команда ярославского "Шинника". Игры пройдут 12 и 19 сентября.