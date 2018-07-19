Вологжанин Андрей Трошин стал победителем Кубка России по велоспорту

Вологодский спортсмен Андрей Трошин завоевал "золото" Кубка России по велоспорту. Соревнования в в дисциплине Маунтинбайк проходили в Сочи с 12 по 15 июля.

Вологодскую область на этих соревнованиях представляли подопечные Валерия Новикова: Андрей Трошин и Владислав Заборский. Андрей Трошин дважды выполнил норматив Мастера спорта: сначала занял второе место на гонке в гору, а на следующий день выиграл кросс-кантри элиминатор (ХСЕ). Владислав Заборский занял 5 и 6 место.



